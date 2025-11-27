Espana agencias

El Gobierno recalca que ya actuaron con contundencia con Ábalos y ahora decide la justicia

Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado este jueves que actuaron "con contundencia" con el exministro José Luis Ábalos y tomaron medidas "desde el primer minuto", y ahora "hay que esperar a los tribunales" a que decidan sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

El pleno del Congreso ha finalizado este jueves antes de la una de la tarde sin conocerse todavía la decisión del Tribunal Supremo sobre el exministro socialista y actual diputado del grupo mixto por el caso Koldo.

"Nosotros desde el primer minuto tomamos medidas, actuamos con contundencia, y ya le corresponde a los tribunales. Hay que esperar a los tribunales", ha dicho Montero a su salida del pleno preguntada por el futuro de Ábalos.

Varios diputados han criticado que el exministro mantenga todavía su acta de parlamentario, entre ellos el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que cree que Ábalos debería renunciar a ella si se decide su ingreso en prisión porque "es bastante incompatible seguir representando a gente desde la cárcel".

En su opinión, todo apunta a que Ábalos acabará en prisión preventiva tras la petición de la Fiscalía, pero ha recordado que no sería el primer político que acaba en una celda.

"Por ejemplo, en Soto del Real han entrado 88 políticos, 87 eran del PP y uno del PSOE", ha señalado.

Al igual que Rufián, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, cree que en una situación como esta Ábalos debería renunciar a su escaño "para garantizar la mayoría parlamentaria que votaron los españoles", ya que si entra en la cárcel podría mantener su acta pero quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias, incluido el voto.

La otra diputada de Compromís, Àgueda Micó, del grupo mixto, considera que después de la investigación de la UCO "no tiene ningún tipo de justificación" que Ábalos mantenga su acta de diputado.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que el PSOE "tiene que dar muchas explicaciones" sobre el caso Koldo y ha puesto el foco en el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

"Lo mínimo sería que el presidente del Gobierno se comprometiera a devolver hasta el último euro público que hayan robado sus corruptos, porque él los eligió", ha añadido.

Además, ha criticado que haya grupos parlamentarios que "le quiten importancia a la corrupción cuando la hace el PSOE", en alusión implícita a Sumar. EFE

(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PSOE acusa al PP de irresponsable con el presupuesto y Belarra ve al Gobierno "desganado"

Infobae

La EASA monitorea de cerca la situación en Venezuela y está lista para tomar medidas

Infobae

Juanma Moreno: La corrupción en el PSOE cada vez acorrala más a Sánchez y a su Gobierno

Infobae

Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años

Infobae

El Consejo General de la Abogacía pide un enfoque "solidario y humano" sobre la migración

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions