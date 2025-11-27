El Gobierno recalca que ya actuaron con contundencia con Ábalos y ahora decide la justicia

Madrid, 27 nov (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado este jueves que actuaron "con contundencia" con el exministro José Luis Ábalos y tomaron medidas "desde el primer minuto", y ahora "hay que esperar a los tribunales" a que decidan sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

El pleno del Congreso ha finalizado este jueves antes de la una de la tarde sin conocerse todavía la decisión del Tribunal Supremo sobre el exministro socialista y actual diputado del grupo mixto por el caso Koldo.

"Nosotros desde el primer minuto tomamos medidas, actuamos con contundencia, y ya le corresponde a los tribunales. Hay que esperar a los tribunales", ha dicho Montero a su salida del pleno preguntada por el futuro de Ábalos.

Varios diputados han criticado que el exministro mantenga todavía su acta de parlamentario, entre ellos el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que cree que Ábalos debería renunciar a ella si se decide su ingreso en prisión porque "es bastante incompatible seguir representando a gente desde la cárcel".

En su opinión, todo apunta a que Ábalos acabará en prisión preventiva tras la petición de la Fiscalía, pero ha recordado que no sería el primer político que acaba en una celda.

"Por ejemplo, en Soto del Real han entrado 88 políticos, 87 eran del PP y uno del PSOE", ha señalado.

Al igual que Rufián, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, cree que en una situación como esta Ábalos debería renunciar a su escaño "para garantizar la mayoría parlamentaria que votaron los españoles", ya que si entra en la cárcel podría mantener su acta pero quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias, incluido el voto.

La otra diputada de Compromís, Àgueda Micó, del grupo mixto, considera que después de la investigación de la UCO "no tiene ningún tipo de justificación" que Ábalos mantenga su acta de diputado.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que el PSOE "tiene que dar muchas explicaciones" sobre el caso Koldo y ha puesto el foco en el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

"Lo mínimo sería que el presidente del Gobierno se comprometiera a devolver hasta el último euro público que hayan robado sus corruptos, porque él los eligió", ha añadido.

Además, ha criticado que haya grupos parlamentarios que "le quiten importancia a la corrupción cuando la hace el PSOE", en alusión implícita a Sumar. EFE

