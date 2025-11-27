Espana agencias

El Gobierno de Bulgaria retira el proyecto de presupuesto de 2026 tras las protestas

Guardar

Sofia, 27 nov (EFECOM).- El Gobierno tripartito de Bulgaria, liderado por la formación conservadora GERB, anunció este jueves que retirará el proyecto de presupuesto de 2026, el primero que el país elaboraba en euros, tras varios días de creciente descontento de la oposición, empresarios y sindicatos.

La tensión culminó anoche en una protesta de varios miles de personas en Sofía que dejó seis heridos leves, entre ellos tres policías antidisturbios.

El líder de GERB y exprimer ministro, Boyko Borisov, anunció la retirada del proyecto de presupuesto en declaraciones a los periodistas en el Parlamento.

"Dije que no me gusta este presupuesto (...). Hasta que se restablezca el diálogo, trabajaremos con el presupuesto anterior. El actual tiene un déficit del 3 %, así que no hay problema. Y si una sola persona protesta, intento escucharla. Tienen lógica y razón algunas de las peticiones de cambios", dijo Borisov.

Durante la protesta de anoche, tres policías antidisturbios y tres manifestantes resultaron heridos leves en unos disturbios producidos poco después de la medianoche.

La policía informó a EFE de que grupos de manifestantes, convocados por la oposición europeísta Continuamos con el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), bloquearon todas las entradas del Parlamento, levantaron una barricada con contenedores e intentaron volcar un autobús policial.

Los agentes respondieron con gas lacrimógeno, aunque no hubo detenciones.

El proyecto de presupuesto fue aprobado en primera lectura el 21 de noviembre y generó más tensión entre el tripartito gobernante, liderado por GERB, y que incluye al Partido Socialista y la populista Existe Tal Pueblo, y la oposición, respaldada por las críticas a las cuentas públicas de sindicatos y empresarios.

El proyecto de presupuestos preveía un crecimiento del 2,7 % en 2026, una inflación del 3,5 % y una deuda pública del 31,3 % del PIB, y se incluía un aumento del salario mínimo, una actualización de las pensiones y subidas de cuotas sociales e impuestos.

Empresarios y sindicatos criticaron también el nuevo presupuesto: los primeros alertan de mayores costes laborales y menor inversión, los segundos reclaman subidas salariales más amplias ante la pérdida de poder adquisitivo debido a la alta inflación de los últimos años.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Yolanda Díaz dice que en pandemia vivían con ella en el Ministerio su exmarido y su hija

Infobae

El PSOE está "tranquilo" y no teme "nada" de lo que diga Ábalos porque "no salpica ni al partido ni al Gobierno"

El PSOE está "tranquilo" y

Junts y PNV enmiendan a la totalidad la reforma de la dependencia por invadir competencias

Infobae

Jueces ven con "preocupación" el "ataque" del Gobierno por la condena al fiscal general: "Una presión inaceptable"

Jueces ven con "preocupación" el

Pérez Llorca afirma que va a buscar "estabilidad" para Valencia en el pleno de investidura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions