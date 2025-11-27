Espana agencias

El Gobierno afronta un pleno clave para presupuestos en medio de la expectación por Ábalos

Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- El Gobierno afronta este jueves en el Congreso de los Diputados un pleno clave para los presupuestos de 2026 al votarse la senda de estabilidad, que previsiblemente no saldrá adelante, y con la atención puesta en el exministro socialista José Luis Ábalos por su posible ingreso en prisión por el caso Koldo.

La senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 es el paso previo a la elaboración de los presupuestos para el próximo año, pero todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, a los que se sumará la abstención de Podemos.

El Gobierno ha asegurado que negociará la senda de estabilidad hasta el final, aunque se prepara para una posible derrota parlamentaria en un pleno en el que habrá otras votaciones con mejores expectativas, como la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes frente a los daños causados por la dana.

Este pleno, que será el penúltimo del año, coincide con la celebración de una vista en el Tribunal Supremo para decidir si el exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión preventiva por el caso Koldo.

Ábalos, que actualmente es diputado por el grupo mixto, quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias en el caso de entrar en prisión, pero no perdería su acta en el Congreso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La cervecera Asahi teme que los datos de dos millones de personas se filtraran en 'hackeo'

Infobae

Les Corts celebran la investidura de Pérez Llorca a la espera de conocer el voto de Vox

Infobae

Hoy tiempo estable, con mucho frío y lluvias en el norte peninsular y archipiélagos

Infobae

Flamengo llega a Lima para enfrentar "una cita con la historia"

Infobae

1-1. El uruguayo Silva sostiene al Xelajú en final centroamericana ante Alajuelense

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP expulsa

Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

Los nitazenos dejan 305 muertes en Europa, pero su amenaza es “baja” en España: la nueva droga 500 veces más potente que la heroína y más letal que el fentanilo

Ábalos y Koldo enfrentan una jornada clave en el Supremo en la que podrían acabar durmiendo en la cárcel

Exteriores “está siguiendo muy de cerca” la situación de alrededor de 400 ciudadanos españoles atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado

ECONOMÍA

Los españoles desconfían del Black

Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

Invertir en trasteros, la apuesta ganadora del pequeño ahorrador: “Dan doble rentabilidad que la vivienda y son mucho más baratos”

Los funcionarios consiguen su subida salarial: hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions