El Gobierno afronta un pleno clave para presupuestos en medio de la expectación por Ábalos

Madrid, 27 nov (EFE).- El Gobierno afronta este jueves en el Congreso de los Diputados un pleno clave para los presupuestos de 2026 al votarse la senda de estabilidad, que previsiblemente no saldrá adelante, y con la atención puesta en el exministro socialista José Luis Ábalos por su posible ingreso en prisión por el caso Koldo.

La senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 es el paso previo a la elaboración de los presupuestos para el próximo año, pero todo apunta a que será rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, a los que se sumará la abstención de Podemos.

El Gobierno ha asegurado que negociará la senda de estabilidad hasta el final, aunque se prepara para una posible derrota parlamentaria en un pleno en el que habrá otras votaciones con mejores expectativas, como la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes frente a los daños causados por la dana.

Este pleno, que será el penúltimo del año, coincide con la celebración de una vista en el Tribunal Supremo para decidir si el exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión preventiva por el caso Koldo.

Ábalos, que actualmente es diputado por el grupo mixto, quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias en el caso de entrar en prisión, pero no perdería su acta en el Congreso. EFE