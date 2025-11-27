El fondo PAI analiza ya la oferta vasca para adquirir Uvesco por más de 700 millones

San Sebastián, 27 nov (EFECOM).- La oferta para adquirir el grupo de distribución Uvesco, liderada por un grupo de inversores vascos y que supera los 700 millones de euros, ya ha sido trasladada al fondo francés PAI Partners, han confirmado a EFE fuentes próximas a la operación.

La propuesta de compra está liderada por el actual consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, y varios ejecutivos de la compañía, junto con Indar Kartera (Kutxabank), el fondo Stellum Food & Tech y la gestora guipuzcoana Donostia Inveready.

El fondo francés PAI Partners, que en abril de 2022 se hizo con el 70 % del grupo de distribución Uvesco, analiza ya la oferta de los inversores vascos que confían en que pueda firmarse para mediados del mes de diciembre, han precisado las fuentes.

El Grupo Uvesco, que tiene su sede en Irun (Gipuzkoa) y enseñas como BM y Super Amara, logró en 2024 un crecimiento récord del 10,6 % en ventas, que se elevaron a 1.186 millones de euros, y cerró el ejercicio con una plantilla de 7.142 trabajadores y 336 supermercados como BM y Super Amara en España, ubicados fundamentalmente en Euskadi, Navarra, La Rioja y Madrid. EFECOM