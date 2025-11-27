El corredor con Canarias aporta el 10 % del tráfico aéreo de Sevilla, al que se une Binter

Sevilla, 27 nov (EFECOM).- El corredor aéreo entre Andalucía y Canarias representa ya el 10 % del tráfico nacional de pasajeros del aeropuerto de Sevilla y se ha convertido en el octavo proveedor más importante de visitantes españoles a la capital andaluza.

Son datos que se han puesto este jueves de manifiesto en la Cámara de Sevilla en una nueva edición del espacio "Diálogos EFE", dedicado en esta ocasión a la conectividad aérea entre Andalucía y Canarias, con la participación de representantes de la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla, Aena y Binter, que se estrena el 1 de diciembre en la capital andaluza, con vuelos desde Gran Canaria y Tenerife.

En la apertura del foro, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrera, ha subrayado "la relación de Sevilla con las islas desde hace muchísimo tiempo" y ha resaltado, además, que los vuelos que opera Binter con cinco de los seis aeropuertos de Andalucía "no solo unen dos puntos en el mapa, sino que acercan dos territorios, con todas las sinergias que ello genera".

Entre los ponentes, el director de Mercado Internacional y Cooperación de Turismo Andaluz (Junta de Andalucía), Antonio Martín Machuca, ha puesto sobre datos como que el hecho de que el 95 % de los viajeros que llega Sevilla lo hace por avión y que la comunidad andaluza recibió en 2024 a 23 millones de turistas nacionales.

"Somos lideres en el mercado doméstico y tenemos unas previsiones que indican que hay un crecimiento sostenido. Probablemente, terminemos el año otra vez en cifras récord", ha augurado.

Sobre el viajero canario que llega a Andalucía, ha explicado que no viene en busca de sol y playa, porque en eso las islas son imbatibles", sino que se desplaza "por negocio, cultura y gastronomía" y, también, por un intangible que ha definido como "el turismo de los abrazos", el que impulsan los lazos familiares.

En concreto, ha detallado que en 2024 llegaron a Sevilla 135.000 viajeros canarios, con 340.000 pernoctaciones, y que este año, hasta septiembre, son ya 113.000, con 286.000 pernoctaciones, un 9 % más.

Por su parte, el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, ha indicado que la nueva línea con Sevilla arranca con diez conexiones semanales, lo que eleva a 46 los vuelos que opera la compañía a la semana entre Andalucía y Canarias.

"Cuando abrimos una ruta, la abrimos con toda Canarias. Cuesta lo mismo volar a Gran Canaria o a Tenerife que enlazar desde esas islas con un vuelo a cualquier otra. Intentamos, con los horarios, favorecer y maximizar esta conectividad", ha indicado.

Lobo ha dicho que su empresa fomenta "el modo canario de volar" y procura "ofrecer cosas distintas, con una visión más allá de la mercantilista", ya que, sin ser un modelo 'low cost', tiene "una buena relación calidad-precio".

Una vez abierta la nueva conexión con Sevilla, Binter aspira a mover a unos 400.000 pasajeros en 2026 entre Andalucía y Canarias, ha añadido este directivo de Binter, que ha dejado abierta la posibilidad de conectar las islas en el futuro también con Málaga, el único aeropuerto de la comunidad al que por ahora no vuelan.

En la misma mesa redonda, el director del aeropuerto de Jerez de la Frontera, Iván Rodríguez Hernández, ha recordado que Binter apostó en 2020 por su ciudad, "justo cuando terminaba la pandemia".

Rodríguez ha añadido que, en un aeródromo con una gran dependencia del mercado de Alemania, "con la lenta recuperación económica que está lastrando la recuperación de esas rutas", el corredor aéreo de Canarias ha supuesto un importante apoyo a su actividad, "tras la desagradable sorpresa" de la eliminación de la ruta de Ryanair con muy poco tiempo de aviso para el verano".

El director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, ha destacado las 109 rutas "y la diversificación de compañías y de países" que ha conseguido su aeródromo.

Por encima de las cifras, ha relatado, todo ello "hace que se generen vínculos emocionales, une amistades y familias", y se sigue en crecimiento "con una expectativa bastante buena".

Las conexiones directas a Canarias, ha remarcado, "ahorran tiempo de vuelo" respecto a otras opciones y suponen ya en torno al 10 % del tráfico nacional de pasajeros del aeropuerto de Sevilla.

El acto lo ha cerrado la delegada municipal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento sevillano, Angie Moreno, que ha subrayado que la nueva línea supone "no solo hablar de aviones y frecuencias, sino de acercar familias", y que las conexiones con Canarias permiten "consolidar la ciudad como destino urbano de referencia, y construir una conectividad sólida y estable para todos". EFECOM

