El Congreso pide al Gobierno que celebre el centenario del Desembarco de Alhucemas, que PSOE y Sumar rechazan

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa, impulsada por Vox y que ha obtenido el apoyo del PP y UPN, que insta al Gobierno a organizar actividades divulgativas para conmemorar "debidamente" el centenario del Desembarco de Alhucemas.

Esta considerado el primer desembarco anfibio moderno y que permitió sofocar la guerra del Rif. Fue dirigido por el dictador Miguel Primo de Rivera y por el general Sanjurjo, quie años después apoyó el golpe contra la II República que desembocó en la Guerra Civil y en la dictadura franquista.

El PSOE, Sumar, ERC y Bildu han votado en contra de la proposición no de ley, en la que Vox rinde homenaje a este hecho histórico que marcó un punto de inflexión en el conflicto que España libraba con Marruecos desde principios del siglo XX.

Se trataba de una guerra irregular, donde las tropas españolas sufrían constantes ataques y emboscadas por parte de los combatientes rifeños, que no aceptaban la autoridad del Protectorado atribuido a España por los acuerdos de la Conferencia de Algeciras en el norte de la región. El punto más crítico fue el Desastre de Annual en 1925, cuando el Ejército español perdió más de 10.000 soldados a manos de los guerrilleros del cabecilla de la resistencia rifeña, Abd El Krim.

Fue entonces cuando España decidió poner fin a la guerra mediante una gran ofensiva militar, cuya clave era el desembarco anfibio que tuvo un gran impacto en el ámbito de la estrategia militar. "Esta operación sería la primera de su tipo en la historia moderna, integrando fuerzas terrestres, navales y aéreas en una acción conjunta que sentaría un precedente para futuros desembarcos militares, como los que se produjeron, a una escala muy superior, en la Segunda Guerra Mundial", destacan los de Santiago Abascal.

UNA OPERACIÓN CLAVE CON TÁCTICAS INNOVADORAS

En la proposición no de ley, Vox pone el foco en que, desde el punto de vista militar, Alhucemas fue una operación "clave" que permitió a España consolidar su dominio sobre el Protectorado de Marruecos y sofocar la rebelión rifeña.

"Su éxito se debió a un planeamiento meticuloso, la colaboración con Francia y la aplicación de tácticas innovadoras en guerra anfibia y aérea", explica Vox, que también subraya que "más allá de su impacto inmediato, estableció un precedente en la historia de las operaciones anfibias modernas".

Por todo ello, cree que el centenario de este acontecimiento brinda la oportunidad de reconocer la valentía y el sacrificio de los soldados, marinos y aviadores españoles que participaron en la contienda, así como de difundir el legado militar y estratégico que dejó para generaciones posteriores.

OPERATIVO ENSOMBRECIDO

"Es imprescindible que la sociedad española conozca y valore este hecho histórico, reflejo del compromiso y la entrega de España en la defensa de sus intereses nacionales y de su soberanía", alega el partido de Santiago Abascal, que recuerda que el artículo 46 de la Constitución anima a los poderes públicos a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico español.

También citan las Reales Ordenanzas, que establecen que "los Ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que lo forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra".

Sin embargo, el reconocimiento de aquel operativo militar se vio ensombrecido, ya que su ideólogo fue el dictador Miguel Primo de Rivera y su principal mando el general José Sanjurjo, uno de los militares que apoyaron el golpe de Estado de 1936 y que desembocó en la Guierra Civil y en la dictadura franquista.