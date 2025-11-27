Espana agencias

El Congreso citará a Peramato el próximo jueves para evaluar su idoneidad como fiscal general del Estado

La Comisión de Justicia del Congreso ha decidido citar para el próximo 4 de noviembre a la candidata del Gobierno para convertirse en la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que tendrá que someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios encargados de evaluar su idoneidad para el cargo, un examen que, en todo caso, no es vinculante.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, esta es la decisión que ha adoptado este jueves la Mesa de la Comisión de Justicia, un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalara por unanimidad la candidatura de quien está llamada a suceder al condenado Álvaro García Ortiz en la cúspide del Ministerio Público.

La ley establece que, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará formalmente su propuesta al Congreso para que ponga fecha a la comparecencia de Peramato ante la comisión correspondiente, con el objetivo de "valorar los méritos e idoneidad" de la candidata.

Se trata de una sesión abierta en la que Peramato podrá dar cuenta de su currículum y luego se someterá a las preguntas que le quieran formular los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que, al final, explicarán si la consideran o no idónea para el puesto.

Una vez cumplido este trámite, el Gobierno --previsiblemente en el Consejo de Ministros del 9 de diciembre-- propondrá el nombramiento al Jefe del Estado. Y, una vez nombrada, Peramato jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Peramato se convertirá así en la cuarta persona nombrada para liderar la Fiscalía General del Estado bajo un Gobierno de Pedro Sánchez, tras María José Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Dolores Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y Álvaro García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).

