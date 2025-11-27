Espana agencias

El Banco de Francia dice que un presupuesto creíble para 2026 exige un déficit del 4,8 %

Guardar

París, 27 nov (EFECOM).- El gobernador del Banco de Francia (BdF), François Villeroy de Galhau, afirmó este jueves que para que los presupuestos de 2026 sean creíbles, teniendo en cuenta la necesidad de reducir los números rojos de las cuentas públicas, el límite de déficit tendría que ser el 4,8 % del producto interior bruto (PIB).

"Siempre he dicho que Francia no corre el riesgo de quebrar, pero sí que corre el riesgo de un ahogamiento progresivo" por el déficit, señaló Villeroy de Galhau, en una entrevista en la emisora France Info, en un momento de gran incertidumbre sobre la posibilidad de que el Parlamento adopte finalmente o no los presupuestos del año próximo.

"Hay que salir absolutamente de este ahogamiento progresivo e ir al 3 % de déficit en 2029. No es sólo por los compromisos europeos, es el nivel que permite estabilizar nuestra deuda", explicó.

Añadió que para llegar a ese 3 % en 2029, y teniendo en cuenta que se espera que en 2025 se quede en el 5,4 %, "hay que hacer una cuarta parte del esfuerzo el primer año", lo que significa que "el umbral de credibilidad para 2026 es un déficit del 4,8 % como máximo".

En su proyecto de presupuestos inicial, el Gobierno pretendía dejar ese déficit en el 4,7 % pero durante el debate parlamentario en primera lectura en la Asamblea Nacional se adoptaron enmiendas que implicaban un déficit del 5 %.

El texto de los presupuestos enmendado, sin embargo, fue rechazado por los diputados, de forma que el Senado ha empezado a debatir sobre la versión inicial del Ejecutivo.

El gobernador del BdF repitió que hay que reducir el déficit para impedir que siga subiendo la deuda porque los intereses para financiarla suponen "decenas de miles de millones de euros" y la cifra aumenta.

En concreto, precisó que si en 2020 Francia tuvo que pagar 30.000 millones de euros en intereses, serán "más de 100.000 millones al final de la década".

Preguntado por la propuesta socialista de imponer a los ricos un préstamo al Estado con interés del 0 %, una idea rechazada por el Gobierno, Villeroy de Galhau no quiso entrar a discutirla directamente, pero dijo que están emergiendo muchas propuestas de nuevos impuestos.

"Nos da la impresión de que cada día sale un conejo de la chistera", lamentó antes de apostillar que "los franceses merecen una discusión más seria".

Admitió que se pueden tomar algunas medidas selectivas, pero dada la situación de las cuentas públicas y el elevado nivel de gasto público en Francia, "no hay mucho margen para aumentar los impuestos y no tenemos dinero para bajarlos".

El gobernador del BdF recordó que francia tiene "el mismo modelo social" que sus socios europeos, y sin embargo su gasto público es 9 puntos de PIB superior, lo que equivale a 280.000 millones de euros anuales. De ahí su conclusión de que "hay formas de mejorar la eficacia" de ese gasto público. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CC pide al Gobierno restablecer el convenio para reconocer el carné de conducir venezolano

CC pide al Gobierno restablecer

Casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda

Infobae

Un rayo obliga a suspender el torneo de Australia, con Sebas García de líder provisional

Infobae

El PP asegura que Junts tiene que "decidir hasta dónde llega su ruptura" con Sánchez: "Nosotros estamos expectantes"

El PP asegura que Junts

Yolanda Díaz desmiente las acusaciones de Ábalos sobre su vivienda oficial y le exige dar explicaciones ante la justicia

Durante un encuentro con la prensa, la vicepresidenta segunda defendió su actuación durante la emergencia sanitaria y urgió al exministro a rendir cuentas por sus acciones en ese periodo, en medio de la investigación judicial que afronta

Yolanda Díaz desmiente las acusaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos es una bomba: el

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions