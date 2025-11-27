El banco central de Corea del Sur mantiene los tipos en el 2,5 % por cuarta vez

Seúl, 27 nov (EFECOM).- El Banco de Corea (BoK) decidió este jueves mantener el tipo de interés oficial en el 2,5 % por cuarta sesión consecutiva, en medio del debilitamiento de la moneda local, el won, y la inestabilidad en el mercado inmobiliario.

Tras su última reunión de política monetaria del año, el BoK destacó en un comunicado que el crecimiento de Corea del Sur continúa mejorando a pesar del ligero aumento de la inflación, gracias a los buenos datos de consumo y exportaciones.

Aun así, el banco central alertó de la posibilidad de que la economía global se desacelere por el impacto de los aranceles estadounidenses.

"Dados los riesgos persistentes para la estabilidad financiera, se consideró apropiado mantener el tipo de interés de referencia actual, mientras se monitorizan las condiciones políticas nacionales e internacionales", explicó la institución.

La autoridad monetaria redujo en varias ocasiones los tipos desde finales de 2024 para estimular la economía.

El banco central elevó además su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) surcoreano hasta el 1 % para 2025, 0,1 puntos porcentuales más que en su estimación de agosto, y hasta el 1,8 % para 2026, 0,2 puntos porcentuales más.

"Estas trayectorias de crecimiento están sujetas a una importante incertidumbre en cuanto al entorno comercial mundial, el mercado de semiconductores y el ritmo de recuperación de la demanda interna", matizó la institución.

En cuanto a la inflación, el BoK también elevó ligeramente sus previsiones, debido sobre todo al debilitamiento del won y a la recuperación de la demanda interna.

Así, el banco central subió al 2,1 % su previsión de la inflación para 2025 (0,1 puntos porcentuales más de lo estimado en agosto) y un 2,1 % para 2026 (0,2 puntos porcentuales más).

"El Comité de Política Monetaria supervisará la tendencia de crecimiento y garantizará que la inflación se mantenga estable en el nivel objetivo a medio plazo, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera", aseguró el BoK, admitiendo que el indicador ha crecido "ligeramente por encima de lo previsto". EFECOM