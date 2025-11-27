Espana agencias

El Ayuntamiento de Albacete declara a Pedro Sánchez 'persona non grata'

Toledo, 27 nov (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' en la ciudad y ha pedido su dimisión como jefe del Ejecutivo.

La moción, presentada por el diputado no adscrito José Ramón Conesa, suspendido de militancia de Vox tras haberse abstenido para facilitar la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2024, ha contado con los votos favorables del PP, que gobierna en la ciudad, y de Vox, mientras que el PSOE y Unidas Podemos la han rechazado.

Conesa ha justificado la declaración de 'persona non grata' de Sánchez por haber pactado "con los asesinos" y "herederos de ETA", así como por su "inutilidad manifiesta y corrupción crónica", en una intervención en la que ha afeado la gestión del Gobierno en la pandemia o la dana.

La concejala del PP Rosa María González de la Aleja ha dicho que los populares comparten "plenamente la descripción" planteada por Conesa y ha acusado a Sánchez de "degradar la democracia" y dejar a España en una "situación económica dramática".

"Terminar con el sanchismo es una emergencia nacional", ha afirmado la edil popular.

Por su parte, los concejales del PSOE José González Martínez y de Unidas Podemos María Nieves Navarro han advertido de que la moción supone un ataque a la institucionalidad democrática y han acusado al concejal no adscrito de hacer apología del franquismo en varias ocasiones.

 "La política no es meter mierda contra los demás, es beneficiar a la gente e intentar mejorar vida de albaceteños", ha subrayado el edil socialista, quien ha acusado al alcalde popular, Manuel Serrano, de usar a los concejales no adscritos para traer al pleno lo que "no se atreve a traer".

El grupo Vox ha votado a favor de la moción por "buscar el bien de los españoles", pese "al señor que la propone", según ha expresado la concejala Lorena González Vidal. EFE

