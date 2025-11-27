Espana agencias

El Almería pide explicaciones al CTA por las actuaciones arbitrales que padecen

Redacción deporte, 27 nov (EFE).- La UD Almería "va a mandar un escrito al Comité Técnico de Árbitros (CTA) para pedir explicaciones por las actuaciones arbitrales que está padeciendo esta temporada y que entiende han influido en las tres derrotas sufridas por el equipo en LaLiga Hypermotion".

El club andaluz ha emitido un comunicado en el que señala que "de manera más concreta la entidad almeriense quiere que se le den argumentos sobre el controvertido penalti señalado por el colegiado navarro, Alejandro Morilla, en el encuentro disputado el miércoles en Ceuta y que supuso el 3-2 definitivo".

"En el Almería no se entiende cómo se puede señalar un máximo castigo cuando el balón no está en juego dentro del área, y en la misma dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, forzando su caída este último. Tampoco se explican cómo el VAR no advierte nada en esta jugada que es clara", relata el escrito.

La UD Almería, en su comunicado, añade que "mantiene un gran respeto por el colectivo arbitral y por la integridad de la competición, y considera que la transparencia y la coherencia en la aplicación del reglamento son esenciales para garantizar la igualdad entre todos los competidores".

Ya el entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', se mostró molesto tras la derrota en Ceuta, en la reanudación del partido suspendido al descanso el 9 de noviembre por la muerte de un espectador, y criticó el penalti en contra de su equipo a siete minutos del final y que supuso el triunfo local.

"No lo ha visto ni el árbitro, lo pita el línea, y es lamentable que se pite un penalti así, con lo que había en juego. Esta vez el VAR sí tenía luz (para haber intervenido), pero no ha querido llamar" al colegiado principal, censuró en rueda de prensa el técnico del Almería.

El preparador no ocultó su frustración por la jugada ni por la gestión arbitral. "Funciona lo que decía vuestro entrenador (José Juan Romero): 'el que llora, mama'", dijo en referencia a unas palabras del técnico del conjunto ceutí, quien se quejó el pasado domingo de la actuación arbitral ante el Deportivo de La Coruña, en la anterior jornada de LaLiga Hypermotion. EFE

