El 37,6 % de las empresas de más de 50 empleados participa en cadenas de valor globales

Madrid, 27 nov (EFECOM).- El 37,6 % de las empresas españolas de más de 50 ocupados de los sectores de la industria, el comercio y los servicios no financieros participa en cadenas de valor globales, con la Unión Europea como el destino más frecuente de todas las operaciones llevadas a cabo en 2023.

Así lo indica la nueva estadística europea sobre Cadenas de Valor Globales (ECVG), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que tiene como objetivo medir toda la gama de actividades transfronterizas necesarias para llevar un producto o servicio desde su concepción hasta los consumidores finales

En la encuesta han participado 19.075 empresas no agrícolas que realizan actividades industriales, de comercio o de servicios no financieros, con 50 o más ocupados, y de ellas 7.157 participan en cadenas de valor (37,5 %) frente a las 11.918 que no lo hacen (62,5 %).

El destino más frecuente para la compra y venta de bienes y servicios en el exterior fue la Unión Europea: 5.250 empresas compraron y 4.667 vendieron bienes en este destino, mientras que 1.472 adquirieron servicios y 1.178 los suministraron.

Respecto a las dificultades de las empresas, el 31,4 % de ellas considera una restricción muy importante para sus cadenas de valor globales el aumento de los costes de las materias primas relacionado con el suministro de energía en el trienio 2021-2023.

Las funciones empresariales que en 2023 tuvieron mayor presencia en las empresas pertenecientes a cadenas de valor globales fueron gestión y administración (6.530 empresas) y comercialización, ventas y servicios posventa (5.353 compañías).

No obstante, las funciones que más personal ocuparon en estas empresas fueron producción de bienes (991.437 ocupados) y comercialización, ventas y servicios posventa (663.514 trabajadores).

Del total de empresas que externalizaron fuera de España, el 48,3 % pertenecía a la industria; el 41,4 %, al sector servicios; y el 10,3 %, al comercio, mientras que el 89,7 % fueron empresas grandes (250 o más ocupados) y el 10,3 % restante, medianas (de 50 a 249 ocupados).

Las tres principales razones que motivaron a las empresas a externalizar parte de su proceso de producción fuera de España fueron la reducción de los costes laborales, una normativa en el extranjero que afecta favorablemente a la empresa y la reducción de otros costes.

En contraposición, los tres mayores inconvenientes fueron las barreras legales o administrativas, las cuestiones fiscales y la incertidumbre sobre la calidad de los productos o servicios que se van a suministrar en el extranjero. EFECOM