Ecologistas impulsan una campaña "ante la locura e insensatez" de la prórroga de Almaraz

Badajoz, 27 nov (EFECOM).- Las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Adenex han impulsado una campaña para que no se prorrogue la vida útil de la central nuclear de Almaraz, que consideran "una locura e insensatez" tanto desde el punto de vista de la salud como del medioambiental.

El coordinador territorial de Greenpeace en Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, Luis Berraquero, ha dicho este jueves, durante la presentación de la campaña en Badajoz, que la iniciativa incluye un manifiesto donde se exige "el cierre definitivo y en plazo" de las dos unidades de la planta en 2027 y 2028, como recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Además, piden una investigación para que se garantice la ausencia de contaminación para las generaciones futuras a tenor de los residuos acumulados, estudio que debe ser financiado a través de las empresas "que han producido el problema" y un plan de transición para Campo Arañuelo que garantice alternativas económicas y sostenibles para la zona.

Todo ello sin olvidar la restauración ecológica total del entorno tras el final de la central, señalan.

"Almaraz es sucia, vieja, cara y está desfasada, -ha dicho- de ahí que se precise mirar hacia delante, hacia un modelo basado en energías renovables, en el final del oligopolio en la producción de energía y en el fomento de una ciudadanía proactiva y más soberana en este ámbito".

La iniciativa, que se inicia este jueves, incluye también una campaña de adhesión ciudadana, y pretende llevar a cabo unas jornadas en Navalmoral de la Mata con expertos de diferentes ámbitos y mantener reuniones con empresas que se verán afectadas por la prórroga de la central, como, por ejemplo, las del sector energético renovable.

Además, Justo Vialas, de Adenex, ha abogado por la celebración de una mesa redonda, a llevar a cabo en Badajoz o Navalmoral, formada especialmente por expertos médicos, debido a las "repercusiones negativas" en humanos y animales tanto de las centrales nucleares como de los accidentes que sufren estas dotaciones o de los residuos que generan.

Por último, Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción, ha expresado que se trata ya de cuatro años más respecto al tiempo para el que estaba construida esta central , por tanto, es una "irresponsabilidad política que se pida la prórroga, ya que pone en peligro a toda la Península".

El secretario de la sociedad cultural local Círculo Pacense, Oscar Alonso, ha explicado que es importante apoyar este tipo de causas sociales y ambientales, convencido de que "hay miles de ciudadanos de la comunidad autónoma que están en contra de la prórroga". EFECOM

