Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años

Madrid, 27 nov (EFE).- Dos de cada tres españoles ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años, y de ellos, más de la mitad (57 %) cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto, seguido de Marruecos y Estados Unidos.

Así lo recoge el avance de resultados del "Estudio sobre miedos e incertidumbres" que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Una encuesta que señala además que el 76,9 % de la población española se considera más bien optimista, mientras que el 14,5 % declara ser más bien pesimista. EFE

