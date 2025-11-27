Díaz acusa a CEOE de ser "negacionista" climática y pide a Garamendi que "haga su trabajo"

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado a la CEOE de ser "negacionista" climática y de la salud mental y ha pedido al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, "que haga su trabajo".

En declaraciones a los medios en un acto de Nueva Economía Forum, Díaz ha calificado de "muy grave" la actitud de la patronal en la mesa de diálogo social para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, que ayer el Ministerio de Trabajo decidió dar por concluida para continuar negociando sólo con los sindicatos.

"Le quiero decir al señor Garamendi que haga su trabajo. Yo sé que el señor Garamendi está esperando a que su trabajo se lo intente resolver el señor Feijóo, pero yo le pido (...) que en representación de las empresas españolas haga el trabajo para el que desde luego se debe", ha dicho.

"Ni siquiera con la vida es capaz la patronal de ponerse del lado de su país", ha añadido.

Trabajó acusó ayer a la patronal de solo querer dilatar esta reforma y decidió, tras 20 meses de trabajos, cerrar el diálogo social tripartito y negociar con los sindicatos.EFECOM