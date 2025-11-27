Espana agencias

Detenido tras robar un bolso con 6.000 euros y perder parte de los billetes en la huida

Alicante, 27 nov (EFE).- Un hombre de 46 años ha sido detenido en Alicante tras, supuestamente, dar un tirón al bolso de una mujer que llevaba cerca de 6.000 euros en metálico y perder parte de los billetes a la carrera, mientras huía de una pareja de policías.

Según el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron en la madrugada de este 24 de noviembre cuando la víctima salía de un salón de juegos del centro de la ciudad en dirección a su hotel y el presunto ladrón inició una conversación con ella.

En un momento dado le pidió un cigarrillo y al sacar el tabaco de su bolso, a la mujer se le cayó un billete de 50 euros, lo cual fue aprovechado por el individuo a los pocos metros para robarle el bolso con violencia, lo que le provocó una herida en la nariz. Los agentes se hallaban cerca y la mujer les indicó la dirección de la huida.

El hombre fue localizado en escasos minutos y se inició una persecución a pie en la que "iba perdiendo parte del botín y dejando billetes por el camino", según la Policía Nacional, que ha añadido que cuando le capturó llevaba los bolsillos llenos de dinero y el bolso de la víctima, con el teléfono, cartera y resto del dinero.

La Policía consiguió, de esta forma, recuperar más de 5.800 euros y el hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de la ciudad. EFE

