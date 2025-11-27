Detenida una mujer por un incendio de un piso de Barakaldo en el que murió un varón

Vitoria, 27 nov (EFE).- Una mujer ha sido detenida por la Ertzaintza por su presunta implicación en el incendio de una vivienda en Barakaldo (Bizkaia) en la que tres hombres resultaron heridos y otro falleció al caer desde un tercer piso.

El Departamento de Seguridad ha recordado que este incendio se produjo de madrugada el pasado 13 de noviembre en un tercer piso de un bloque de viviendas de la calle El Carmen de la localidad vizcaína.

A su llegada, los servicios de emergencias comprobaron que uno de los moradores del domicilio había caído a la vía pública y que otros dos pedían auxilio desde las ventanas. Los bomberos lograron rescatar a estas dos personas y a un cuarto habitante de un patio interior.

Los cuatro residentes, de entre 46 y 60 años tras ser asistidos por los servicios sanitarios en el lugar, fueron hospitalizados; horas después, falleció el hombre de 48 años que se precipitó a la calle debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Ertzaintza comenzó a investigar las causas del incendio con la hipótesis de que había sido provocado, y el martes se detuvo en Barakaldo a una mujer de 44 años por su presunta implicación en los hechos

La arrestada fue trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias policiales y después será puesta a disposición judicial, mientras la investigación sigue abierta. EFE