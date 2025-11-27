Controlado el incendio en un bazar que obligó a desalojar 4 edificios en Pamplona

Pamplona, 26 nov (EFE).- El incendio declarado este miércoles en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios se encuentra ya controlado, si bien continúan en la zona efectivos de bomberos evaluando el estado de las viviendas para determinar si los vecinos pueden regresar a ellas.

Durante toda la noche se ha trabajado en la zona, centrándose las labores a primera hora de la mañana en la extinción de puntos calientes en el interior del local situado en la avenida Marcelo Celayeta. La evolución favorable de la extinción ha permitido ir reduciendo la zona acordonada.

Los bomberos están revisando las viviendas desalojadas para asegurar unas condiciones adecuadas de ausencia de humo, calidad del aire y temperatura que permitan el retorno de los vecinos en condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto a su disposición recursos habitacionales, si bien la mayoría de los afectados buscaron alojamiento con familiares y amigos.

La decisión de desalojar se debió a una cuestión de seguridad puesto que "el humo era muy negro, muy denso, con un olor muy intenso", ha explicado a los medios de comunicación la consejera de Interior, Amparo López.

De hecho, a quienes no fueron desalojados se les instó a mantenerse confinados en sus viviendas y tanto a los efectivos de emergencias como a cualquier persona que se acercaba a la zona se les recomendó usar una mascarilla FFP2 por la toxicidad del humo. Dos personas tuvieron que ser atendidas en el lugar por intoxicación leve.

A lo largo de la mañana han comenzado a regresar a sus viviendas algunos de los residentes, pero no así los del número 100 de la avenida Marcelo Celayeta, que es donde se encuentra el bazar.

Vecinos de esas viviendas han mostrado a EFE su temor por lo sucedido y su incertidumbre sobre el periodo que tendrán que estar sin poder volver a sus casas.

En concreto, una mujer que tuvo que salir rápidamente de su vivienda con su madre en silla de ruedas, ha indicado que este jueves por la mañana ha podido entrar en su piso para "recoger cuatro cosas y medicinas que toma mi madre". Lo peor, ha asegurado, es la incertidumbre: "Luego nos dirán algo más, porque no sabemos nada". En principio, no podrán volver a la vivienda antes de un mes.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, que están siendo investigadas por la Policía Nacional. El fuego comenzó en torno a las cinco y media de la tarde y al parecer las personas que se encontraban allí intentaron apagarlo con sus propios medios pero no lo consiguieron por lo que tuvieron que llamar a emergencias. EFE

