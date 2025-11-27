Espana agencias

Continúa la extinción del fuego en un bazar que obligó a desalojar 4 edificios en Pamplona

Pamplona, 26 nov (EFE).- Efectivos del servicio de Bomberos de Navarra siguen trabajando en la extinción del fuego declarado este miércoles por la tarde en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea que obligó a desalojar cuatro edificios.

A primeras horas de este jueves, las labores se centran en la extinción de puntos calientes en el interior del local situado en la avenida de Marcelo Celayeta, ha informado el 112-SOS Navarra, que ha señalado que la evolución favorable de la extinción ha permitido reducir la zona acordonada.

Los bomberos están revisando las viviendas desalojadas para asegurar unas condiciones adecuadas de ausencia de humo, calidad del aire y temperatura que permitan el retorno de los vecinos en condiciones de seguridad.

Dos personas fueron atendidas en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico al presentar una intoxicación leve y en ningún caso fuera necesario el traslado a un centro sanitario.

Como consecuencia del siniestro han sido desalojados los vecinos de cuatro portales. El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto a su disposición recursos habitacionales.

Además, a todos los residentes en las inmediaciones se les instó a mantenerse confinados en sus viviendas y a quienes se acerquen a la zona a usar una mascarilla FFP2 por la toxicidad del humo. EFE

