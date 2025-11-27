Espana agencias

China reclama a Países Bajos fin de la intervención en Nexperia tras reunión con Alemania

Pekín, 27 nov (EFECOM).- El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, instó este jueves a Países Bajos a retirar por completo la intervención sobre la empresa de semiconductores Nexperia durante una reunión por videoconferencia con su homóloga alemana, informó este jueves la cartera comercial del país asiático en un comunicado.

En la conversación de este miércoles, con la ministra germana de Economía y Energía, Katharina Reiche, Wang advirtió de que la suspensión parcial de la orden neerlandesa anunciada por La Haya es solo “un pequeño paso” hacia la resolución del conflicto y reiteró que la interferencia administrativa y judicial sigue afectando a la estabilidad de la cadena global de chips, que sigue siendo "frágil".

Wang afirmó que la intervención neerlandesa continúa perjudicando a la compañía y mantiene las causas de inestabilidad en la cadena de suministro.

El ministro subrayó que Países Bajos debe “demostrar sinceridad” y presentar “propuestas constructivas” para restaurar la estabilidad del sector y atender las preocupaciones de todas las partes.

Ambos ministros, según el comunicado chino, coincidieron en que las filiales de Nexperia en Países Bajos y China deben entablar “comunicación constructiva” para resolver sus disputas internas y encontrar una “solución efectiva y duradera”.

La intervención de Nexperia por parte de Países Bajos el pasado septiembre, aplicada en virtud de una ley estratégica de disponibilidad de bienes, desencadenó un choque diplomático con China y afectó temporalmente al flujo de chips hacia Europa, generando inquietud en la industria automotriz alemana.

Aunque Países Bajos anunció esta semana la suspensión de la orden administrativa, después de una ronda de conversaciones bilaterales celebrada en Pekín, siguen vigentes las medidas judiciales dictadas por un tribunal neerlandés, que apartaron a directivos chinos y colocaron la mayoría de las acciones bajo administración judicial.

Berlín, a través de la portavoz de su Ministerio de Economía, Raphaela Queck, celebró la semana pasada la distensión y calificó la reanudación de los suministros de chips como “una muy buena señal”, aunque consideró “deseable” alcanzar un acuerdo político sólido entre China y Países Bajos.

Nexperia, adquirida en 2019 por la china Wingtech, es un proveedor clave de semiconductores para la automoción y la electrónica europea. EFECOM

