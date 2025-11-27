Bustinduy confía en que la reforma de la dependencia seguirá su trámite el 11 de diciembre

Madrid, 27 nov (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que el próximo 11 de diciembre se debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, y confía en que superará ese trámite por encima de intereses a corto plazo.

Durante un encuentro informativo, presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Bustinduy ha expresado su convicción de que en esta reforma, al igual que en la ley ELA, "el interés general se abra paso" por encima de las estrategias a corto plazo y de la "miopía agresiva que se ha adueñado de la política".

Los grupos parlamentarios en el Congreso de Junts y PNV han presentado dos enmiendas a la totalidad para que se devuelva al Gobierno la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad por considerar que invade las competencias autonómicas, reconocidas en sus estatutos de autonomía.

El responsable de Derechos Sociales ha admitido que "no es el momento más fácil" de la legislatura para conseguir los consensos, aunque ha recordado que en ese difícil contexto político han salido adelante reformas como la del artículo 49 de la Constitución, la ley ELA, la ampliación de los permisos o la ley de la clientela.

"En el último pleno, el 11 de diciembre se votará la fase de enmiendas a la totalidad", ha explicado Bustinduy, quien ha aseverado que "son leyes de país, no del Gobierno" avaladas por un amplísimo apoyo social. "Aspiro que suceda en esta reforma y que tenga una articulación política".

Para Bustinduy trasformar los cuidados es el principal desafío del país, pero también aprobar una prestación universal por crianza que reduciría la pobreza infantil -que alcanza al 29 % de los menores- a la mitad de manera inmediata y la intensidad del otro 50 %.

El ministro cree que no estamos "en fase electoral" y ha abogado por seguir trabajando para "sacar cosas" de la agenda social. Cuando lleguen los comicios, "la izquierda tendrá una papeleta para reeditar el gobierno de coalición". EFE

