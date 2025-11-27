Bloqueos en la fronteriza Ciudad Juárez provocan pérdidas millonarias en norte de México

Ciudad Juárez (México), 26 nov (EFECOM).- Empresarios de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, estimaron este miércoles pérdidas millonarias para la región, ante los bloqueos instalados desde hace tres días por agricultores y transportistas en el estado mexicano de Chihuahua, al tiempo que ciudadanos han reportado desabasto de combustible, lo que ha generado temor tras el cierre del cruce internacional de carga.

Algunas gasolineras en Ciudad Juárez ya reportan falta de diésel y gasolina regular (Magna), causando preocupación entre automovilistas y transportistas.

Empresarios del sector industrial estiman que más de 900 millones de dólares en mercancías permanecen varadas en territorio mexicano ante la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Internacional Córdova–Américas y otros accesos fronterizos bloqueados.

Thor Salayandía, representante del Bloque Empresarial Fronterizo, señaló a EFE que los bloqueos son una consecuencia de años de abandono al campo y falta de política pública que garantice condiciones de producción justas.

"Desde el bloque empresarial, vemos que ya se habían tardado. Cada vez producir en el campo es más difícil: hay inseguridad, altos costos y cero apoyos. No sabemos cómo le hacen los agricultores para sobrevivir”, afirmó Salayandía, al tiempo que denunció que mientras los granos se compran “a precios de miseria”, las grandes compañías mantienen márgenes de ganancia desproporcionados.

Sobre el impacto inmediato para la industria maquiladora, los transportistas y agentes aduanales, el líder empresarial confirmó que la cadena logística ya está afectada. Mencionó que la maquiladora tendrá que bajar producción si no pueden cruzar sus mercancías haciendo un llamado al Gobierno federal para que atienda el tema de raíz.

El empresario alertó que si no se alcanza un acuerdo, podría presentarse desabasto de alimentos, insumos industriales y combustibles.

Javier Meléndez Cardona, productor agrícola de Samalayuca, afirmó que el paro nacional y la toma de la aduana en Juárez son resultado de la falta de voluntad del Gobierno federal para atender las demandas del campo.

“Esperábamos sensibilidad del gobierno y que se instalara una mesa de diálogo seria. No queríamos llegar a esto, pero no hubo otra opción”, dijo.

El productor calculó que en Ciudad Juárez participan alrededor de mil personas entre agricultores, transportistas y ciudadanos solidarios, aunque recalcó que a nivel nacional “más de un millón de choferes de tráiler” se han sumado a la movilización.

Además, pidió a la sociedad y a las cámaras empresariales ayudar a presionar al Gobierno para que atienda las demandas: "Queremos una negociación para volver al campo", comentó.

El activista y agricultor Adrián LeBarón, quien se sumó al movimiento desde el ejido Galeana, afirmó que la protesta también rechaza la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que considera “una amenaza” para las comunidades rurales.

LeBarón también criticó la postura del Gobierno federal al pedir que los manifestantes se retiraran antes de dialogar.

Hasta el momento no hay acuerdo entre los líderes del movimiento y las autoridades, por lo que las movilizaciones podrían extenderse indefinidamente, tras el inicio de un paro nacional de agricultores y transportistas el lunes pasado.

Los manifestantes exigen precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas por la que las concesiones para el uso del agua no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo. EFECOM

