Ana Redondo, sobre la entrada en prisión de Ábalos: "Que la Justicia actúe"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado, sobre la entrada en prisión provisional del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos, que el PSOE "se distingue por el respeto a las decisiones judiciales y por la tolerancia cero ante la corrupción".

"Que la Justicia actúe", ha aseverado la ministra cuestionada por este tema después de que el exsocialista haya ingresado este jueves en la prisión de Soto del Real tras la orden del Tribunal Supremo en el caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Redondo ha hecho estas declaraciones antes de participar en el acto 'Feminismo como respuesta', organizado en Zamora por el PSOE autonómico, momento en el que ha defendido que su formación "se distingue por el respeto a las decisiones judiciales y por la tolerancia cero ante la corrupción".

"Eso es lo que hemos demostrado y lo que vamos a seguir demostrando", ha advertido, para reclamar que nadie dé lecciones a los socialistas y recordar al Partido Popular la sentencia de la Gürtel.

En la misma línea, y también en respuesta a los medios antes del citado acto, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado que "el que la haga la pague", y se ha mostrado partidario de que su formación sea "rotunda" con estos casos.

"Cuando un socialista mete la mano al bolsillo de todos los españoles y de todas las españolas tiene que pagarlo de la misma forma que tiene que pagarlo un popular cuando lo hace. La justicia vuelve a demostrar que tiene los resortes suficientes", ha apostillado el candidato del PSOE a la Junta.

En cuanto a la actuación del PSOE, Martínez ha destacado que el partido reaccionó "ante la mínima noción" con la expulsión de Ábalos y ha negado que haya temor en el seno socialista a que su exdirigente tire de la manta.

Además, el socialista también ha señalado al Partido Popular para hablar de "prácticas que han hecho conocida a la comunidad como Sicilia y León, con las penas que ahora están reclamando a compañeros y compañeras de Alfonso Fernández Mañueco", en referencia a la llamada 'trama eólica'.

"Nosotros estamos dando la cara aquí diciendo con rotundidad que quien la haga la pague, pero todavía no hemos escuchado al señor Fernández Mañueco ni una sola palabra de otros casos", ha zanjado Martínez.

EuropaPress

