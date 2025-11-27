Acciona Energía vende a Cennergi 232 MW en Sudáfrica y logra 65 millones de plusvalía

Madrid, 27 nov (EFECOM).- Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Cennergi, filial de Exxaro Resources y uno de los principales productores independientes de energía renovable en Sudáfrica, para la venta de su participación en dos activos renovables que suman 232 MW de capacidad por un valor de empresa de 255 millones de euros.

Está previsto que la operación se cierre en 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, y que genere una plusvalía del entorno de los 65 millones de euros, según ha indicado el grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los dos proyectos incluidos en la transacción son el parque eólico Gouda (138 MW) y la planta fotovoltaica Sishen (94 MW), que están en operación desde 2015 y 2014, respectivamente.

Acciona Energía posee el 55 % de cada proyecto a través de Acciona Energía Internacional, sociedad en la que también participan AXA (20 %) y Bestinver Infra (5 %). El 45 % restante pertenece a Royal Bafokeng Holdings (25 %), Soul City (10 %) y Community Trust (10 %).

La transacción también incluye el 80 % que Acciona Energía tiene en la sociedad encargada de la operación y el mantenimiento de ambos proyectos.

Los activos tienen financiación de proyecto por valor de 100 millones de euros.

Según ha subrayado la compañía, esta operación se enmarca en la estrategia de rotación de activos que Acciona Energía anunció en noviembre de 2023.

Desde entonces, la compañía ha alcanzado acuerdos para la venta de más de 1,4 GW de capacidad renovable en Costa Rica, España y Perú por un valor de más de 2.000 millones de euros.

Acciona Energía cuenta con 15,1 GW renovables y presencia en 24 países.

Las acciones de la empresa cotizan en 20,7 euros y en lo que va de año se han revalorizado un 19 % en la bolsa española. EFECOM