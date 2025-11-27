117-114. La racha de los Pistons muere en Boston

Washington, 26 nov (EFE).- Los Detroit Pistons cayeron derrotados este miércoles por 117-114 ante los Boston Celtics, poniendo fin a su racha de 13 victorias consecutivas y complicándose el pase a la fase final de la NBA Cup.

Para Detroit (15-3), que buscaba un récord para la franquicia con su decimocuarto triunfo, Cade Cunningham anotó 42 puntos, atrapó 8 rebotes y repartió 5 asistencias.

Cunningham, sin embargo, falló un tiro libre a menos de cuatro segundos del final con el que habría igualado el marcador a 115.

Para los Celtics (10-8), Jaylen Brown firmó 33 puntos, pero el más decisivo fue Derrick White, que clavó 6 de 8 en triples tras el descanso, incluido un perfecto 3 de 3 en el último cuarto.

White terminó con 27 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y un tapón, su mejor partido esta temporada.

También jugó el 'rookie' español Hugo González, con un punto, dos rebotes, una asistencia y un robo en 6 minutos y medio en pista. González recibió el encargo de Joe Mazzula de defender a Cunningham.

Los Pistons dominaron el partido bajo aros (55 a 44 rebotes), pero los Celtics marcaron la diferencia desde la línea de tres, con 20 triples en 43 intentos, un 46,5 % de acierto.

Además de romper su racha triunfal, la derrota complica a Detroit su clasificación para fase final de la NBA Cup, obligados a ganar a los Orlando Magic el viernes en el último partido del grupo.

Los Magic pasan por un momento dulce, con siete victorias en sus últimos nueve partidos.

Los Pistons solo habían encadenado 13 victorias en otras dos ocasiones -en las temporadas 1989-90 y 2003-04-, en ambas acabaron proclamándose campeones.

La racha actual llegó apenas dos campañas después de haber sufrido la peor de su historia, con 28 derrotas consecutivas. EFE