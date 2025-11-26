Espana agencias

Vox no duda de que la reunión entre Sánchez y Otegi se produjo dados los "pactos" entre "la mafia y los asesinos"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado sobre el mensaje del exministro de Transportes José Luis Ábalos sobre la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que en la formación que representa no tienen "ninguna duda" de que ese encuentro se ha producido, "entre otras cosas porque entre la mafia y los asesinos" saben que "tienen pactos suscritos".

"No tenemos ninguna duda de que se ha producido esa reunión, entre otras cosas porque entre la mafia y los asesinos sabemos que tienen pactos suscritos, si no Sánchez no sería presidente del Gobierno", ha remarcado, para recordar que por eso desde Vox han denunciado a Sánchez "por falso testimonio" y "serán los tribunales quienes diriman quién tienen razón, si Ábalos, Sánchez, si Óscar López o Sánchez".

En cualquier caso, Garriga considera que de Sánchez "no se puede esperar nada bueno más que mentiras y trilerismo político".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en declaraciones a los medios en Badajoz, después de que José Luis Ábalos haya asegurado este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X.

