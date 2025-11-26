Temas del día de EFE Economía de miércoles 26 de noviembre de 2025

FUNCIÓN PÚBLICA

Madrid - El Ministerio de Función Pública y los sindicatos retoman este miércoles las negociaciones para cerrar un acuerdo sobre la subida salarial de los empleados públicos, a falta de definir el reparto anual del 11 % ofrecido por el Gobierno para el periodo 2025-2028.

(Texto) (La reunión comienza a partir de las 18:00 horas)

.

OCDE ESPAÑA

Madrid - La OCDE presenta su último estudio económico de España, en el que revisa sus actuales previsiones de crecimiento, del 2,6 % para 2025 y del 2 % para 2026, y en el que analiza las reformas necesarias para impulsar un crecimiento más resiliente, inclusivo y sostenible.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

.

BLACK FRIDAY

Madrid - Aplazar el pago de las compras que se hagan en el "Black Friday" o de cara a las Navidades puede resultar más caro en función del método elegido para financiarlas, dado que hacerlo con una tarjeta de crédito puede suponer pagar casi el triple de intereses que con un préstamo personal.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com en la URL http://bit.ly/2gkqOJk)

.

BATERIAS ZARAGOZA

Figueruelas (Zaragoza) - La fabrica de baterías de coches promovida por Stellantis junto a la multinacional china CATL comienza su andadura con la colocación de su primera piedra y la previsión de estar operativa en 2028 para producir un millón de baterías al año, con una facturación de más de 10.000 millones de euros y dar trabajo a unas 3.000 personas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

VENEZUELA EEUU

Caracas - Las aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela, tras el anuncio de EEUU de "extremar la precaución" de sobrevolar el territorio venezolano, se arriesgan a perder sus derechos de vuelo si a las 17:00h de este miércoles no han reanudado sus operaciones, según el ultimátum de las autoridades del país suramericano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

UE BCE

Fráncfort (Alemania) - El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, presenta este miércoles el Informe de Estabilidad Financiera, que analiza los riesgos de las tensiones comerciales, de los déficit presupuestarios y de los elevados endeudamientos de muchas economías avanzadas.

(Texto)

.

BÉLGICA HUELGA

Bruselas - Los principales sindicatos de Bélgica convocan este miércoles una huelga general en protesta contra el paquete de medidas de ajuste fiscal del Gobierno, que incluye una reforma de las pensiones y subidas de impuestos con objeto de recortar la deuda pública en 9.200 millones de euros entre 2026 y 2029.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

R.UNIDO PRESUPUESTO

Londres - La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, presenta este miércoles el presupuesto del Reino Unido para 2026, que podría incluir subidas de impuestos ante la volatilidad global y el encarecimiento de la deuda, así como un plan para "abolir el desempleo juvenil de larga duración" en el Reino Unido.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

EEUU TRANSPORTE

Washington - Estados Unidos entra en la semana de vacaciones de Acción de Gracias, un periodo en el que se esperan unos 80 millones de desplazamientos por carretera y una afluencia masiva de pasajeros a los aeropuertos tras más de un mes de retrasos aéreos por el cierre de la Administración Federal.

(Texto)

.

RESERVA FEDERAL

Washington - La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos publica este miércoles su Libro Beige sobre las condiciones económicas en el país y un documento utilizado por el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central estadounidense en sus decisiones de política monetaria.

(Texto)

.

AGENDA INFORMATIVA:

Figueruelas (Zaragoza).- El grupo automovilístico Stellantis presenta Contemporary Star Energy, la Joint Venture creada por Stellantis y CATL para producir baterías de vehículos eléctricos en Figueruelas y pone la primera piedra de la gigafactoría. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Martorell (Barcelona).- AUTOMOCIÓN MUNICIPIOS.- La Asociación de Municipios Españoles del Sector Automoción y Componentes (ACEAC) celebra en Martorell su jornada anual, con la participación de directivos de empresas y asociaciones del sector.

08:00h.- Madrid.- HBX RESULTADOS.- HBX Group presenta los resultados anuales del año fiscal 2025 antes de la apertura del mercado. a las 12:00 GMT hacen una llamada con medios españoles en la que participa el CEO de la compañía, Nicolas Huss, y el director financiero, Brendan Brennan.

09:00h.- Madrid.- Sesión de control del Congreso: La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde a la pregunta del PP sobre si cree que está cumpliendo los compromisos adquiridos por su ministerio y otra de Vox sobre la presión fiscal.

09:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Debate en el pleno del Senado de una moción del Grupo Mixto relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda.

09:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El diputado del PP Sergio Sayas pregunta en la sesión de control del Congreso a la ministra de Vivienda si piensa cumplir los mandatos de esa cámara.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO ENERGÍA.- El diputado del PP Guillermo Mariscal pregunta en la sesión de control del Congreso a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, si está funcionando la política energética del Gobierno.

09:00h.- Madrid.- SENADO AGRICULTURA.- El pleno del Senado debate una moción para defender en el Consejo de la Unión Europea una financiación adecuada para la Política Agrícola Común (PAC) en el marco financiero plurianual 2028-2034. Senado.

09:00h.- Madrid.- TURQUÍA ESPAÑA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en la reunión del comité de seguimiento del memorándum de entendimiento entre España y Turquía, en materia de agricultura.

09:20h.- Madrid.- PLANES JUBILACIÓN.- Expansión y Santander celebran el IV Encuentro de Previsión, en el que se analizará la planificación del ahorro para la jubilación. Hotel Palace.

09:30h.- Madrid.- FINANZAS EMPRESAS.- La compañía portuguesa Dr. Finanzas presenta su negocio en España Paseo de la Castellana, 93B, Madrid (Oficinas Doctor Finanzas: Spaces Bernabéu).

09:30h.- Madrid.- AGUA INFRAESTRUCTURAS.- La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) organizan la jornada “Agua y Futuro: Hoja de ruta para España" para abordar la resiliencia hídrica, la sequía y la climatología. El acto será clausurado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Edificio el Beatriz (C/ José Ortega y Gasset, 29).

09:30h.- Madrid.- MOVILIDAD SOSTENIBLE.- Executive Forum organiza un desayuno informativo con la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández. Hotel Palace (Pl. de las Cortes, 7).

10:00h.- Madrid.- INVERSIÓN EXTRANJERA.- La British Chamber of Commerce in Spain presenta el X Barómetro sobre Clima y Perspectivas de Inversión británica en España. Sede del ICEX. Paseo de la Castellana, 278.

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- La empresa tecnológica del sector aeronáutico Aertec, de origen español, organiza un desayuno informativo que analizará el futuro de la aviación sostenible, en el que participan representantes del INTA, Airbus o Moeve entre otros. Oficinas ATREVIA Madrid. C/Arturo Soria, 99, Madrid.

10:00h.- Madrid.- CAPITAL RIESGO.- El Economista celebra una jornada empresarial sobre la gestión indexada, que consiste en replicar la evolución de un índice de referencia, y el capital riesgo, en la que intervendrán MyInvestor, JPMorgan AM, BlackRock, Azvalor y Panza Capital. C/ Condesa de Venadito, 1. Planta 11. YON (online)

10:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Carmignac organiza un encuentro virtual en el que su economista jefe, Raphaël Gallardo, y Kevin Thozet, miembro del comité de inversión, tratarán las perspectivas macroeconómicas y de los mercados para el primer semestre de 2026.

10:00h.- Madrid.- BANCA CONSUMIDORES.- Más de 120 profesionales del comercio, la industria financiera, 'fintechs' y expertos en medios de pago analizan las tendencias más relevantes y los retos que definirán el futuro del sector en una jornada que inaugura la subdirectora del departamento de Sistemas de Pago del Banco de España, Montserrat Jiménez. Espacio28 Cecabank – C. del Caballero de Gracia, 28-30.

10:15h.- Madrid.- SEGUROS CATÁSTROFES.- El director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Celedonio Villamayor, y el director del Área de Seguros Generales en Unespa, Manuel Mascaraque, participan en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes, en el que se presentará el "Barómetro de Catástrofes 2024. Instituto de la Ingeniería de España. C/ General Arrando, 38.

10:30h.- Madrid.- EMPRESAS ESPAÑA.- Deloitte y la Fundación SERES presentan el XI Informe del Impacto Social de las Empresas, un estudio que analiza cómo las compañías españolas contribuyen al progreso social y económico a través de la inversión social, la generación de empleo y la promoción de la inclusión y la diversidad. Planta 43 de la Torre Picasso (Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Madrid) (Texto)

10:30h.- Madrid.- TENDENCIAS DELIVERY.- Presentación de la nueva edición de su ‘Gastrómetro’, informe anual sobre tendencias de comida a domicilio, novedades gastronómicas, hábitos de consumo y previsiones del delivery en España, organizado por Just Eat. Sede de Just Eat España, Calla Áncora 40.

11:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El director de Inversiones de Amundi Iberia, Víctor de la Morena, participa en la presentación de las perspectivas de inversión de la gestora para el próximo año Paseo de la Castellana, 1.

11:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El director de Estrategia Global de BBVA Global Wealth & Asset Management, Joaquín García Huerga, presenta las perspectivas para los mercados en 2026. Ciudad BBVA. C/ Sauceda, 28.

12:00h.- Madrid.- COMERCIO PLATAFORMAS.- La patronal de la distribución Anged, que agrupa a cadenas como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o MediaMarkt, analiza el fenómeno de las plataformas asiáticas como Temu o Shein y los problemas de competencia desleal que están generando en toda Europa. C/Velázquez, 24. Madrid. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ENERGÍA COGENERACIÓN.- Acogen celebra su asamblea general que bajo el lema "cogeneración: la inversión inteligente". Auditorio Rafael del Pino de Madrid (c/ de Rafael Calvo, 39A).

12:00h.- Madrid.- OCDE ESPAÑA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, presentan el "Estudio Económico de España" de esta organización, que se analiza el reciente desempeño económico español. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Madrid.- AGENCIA TRIBUTARIA.- Huelga de los técnicos del Ministerio de Hacienda, convocada por Gestha. A las 13.30 horas, atienden a los medios de comunicación en la puerta del Ministerio de Hacienda (C/ Alcalá, 5). (Texto)

15:30h.- Figueruelas (Zaragoza).- MOTOR BATERÍAS.- El ministro de Industria, Jordi Hereu, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, asisten al acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías de Stellantis. Stellantis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- RIESGOS LABORALES.- Última reunión de la mesa de negociación para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales. Ministerio de Trabajo. (Texto)

17:00h.- Madrid.- GUERRA COMERCIAL.- Comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso de los Diputados para informar sobre el plan de respuesta a la guerra comercial.

18:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- El Ministerio de Función Pública y los sindicatos se reúnen para cerrar la subida salarial de los empleados públicos para el periodo 2025-2028. Calle Mármol 2 (Texto)

Europa

Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento en el marco del debate en torno al proyecto presupuestario del Estado para 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Stuttgart (Alemania).- ALEMANIA AUTOMÓVIL.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, participa en un diálogo estratégico sobre la Industria automotriz de Baden-Wurtemberg en Stuttgart, sede de varios fabricantes automovilísticos germanos.

10:00h.- Fráncfort (Alemania).- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica el Informe de Estabilidad Financiera.

11:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE CHINA.- El Parlamento Europeo debate las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y las implicaciones geopolíticas, económicas y ambientales de la dependencia de la UE.

12:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE PLATAFORMAS.- El Parlamento Europeo vota una resolución para pedir a la Comisión que garantice que las plataformas como Shein, AliExpress y Temu rindan cuentas si ofrecen productos ilegales y violan por tanto las normas de la Unión Europea (UE).

12:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE MARRUECOS.- El Parlamento Europeo vota si objeta al acuerdo comercial revisado entre la Unión Europea y Marruecos por el etiquetado de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental.

13:30h.- Londres.- R.UNIDO PRESUPUESTO.- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta el presupuesto del Estado en la Cámara de los Comunes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Estrasburgo (Francia).- UE RUSIA.- El Parlamento Europeo debate las amenazas rusas al espacio aéreo europeo y los sabotajes de infraestructura.

18:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pronuncia un discurso al recibir el premio Transatlántico de 2025 de la sociedad Steuben-Schurz, que promueve las relaciones entre Alemania y Estados Unidos.

América

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica este miércoles su “Informe trimestral, julio-septiembre 2025” con nuevos pronósticos sobre el producto interno bruto (PIB) y la inflación. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina celebra una nueva licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Quito.- LATINOAMÉRICA DEUDA.- Ecuador alberga miércoles y jueves la Conferencia Regional sobre Deuda y Arquitectura, que organizan la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).

15:00h.- Santiago.- LATINOAMÉRICA POBREZA.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, presenta su informe anual "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025", que incluye los últimos datos disponibles sobre pobreza y desigualdad de ingresos en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CAFÉ.- El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, instala el Congreso Cafetero, un escenario clave para el presente y futuro de la caficultura colombiana. Calle 73 #8-13, Federación Nacional de Cafeteros. (Texto)

17:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Vence el plazo dado por Venezuela a aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos a ese país, que las empresas decidieron suspender tras el aviso de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa en la región" y que de no cumplir, arriesgan sus derechos de vuelo. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo del tercer trimestre de 2025. (Texto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica su Libro Beige, publicación en la que se analizan las condiciones económicas actuales de los 12 distritos en los que la Fed divide el país.

EFECOM

emm/vnz

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245