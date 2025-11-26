Espana agencias

Sumar quiere acelerar la citación de Maribel Vilaplana ante la comisión de la dana porque "mintió" a la juez y sabe más

El diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación quiere acelerar la citación de la periodista Maribel Vilaplana ante la comisión de investigación de la dana, pues considera que "mintió" a la jueza sobre el almuerzo que mantuvo con el presidente valenciano, Carlos Mazón, y porque sospecha que "sabe más de lo que ha dicho.

Además de la representación de las víctimas de la tragedia, la comisión del Congreso ya ha recibido a Mazón y su vicepresidneta Susana Camarero, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el próximo lunes ya está programada la presencia de José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del 'president', y del conseller de Educación, José Antonio Rovira.

Y ese día, Sumar propondrá a la comisión que se ponga ya fecha a la comparecencia de la periodista que durante horas compartió un reservado con Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la tragedia.

ES IMPOSIBLE QUE NO ESCUCHARA LAS LLAMADAS DE MAZÓN

En los pasillos del Congreso, Ibáñez ha reiterado que las ultimas informaciones sobre el reservado y la hora de salida del aparcamiento vienen a confirmar que Mazón mintió en sede parlamentaria y que también Maribel Vilaplana "mintió en sede judicial", pues insiste en que es "imposible" que no escuchara las conversaciones telefónicas del presidente valenciano estando juntos en un reservado de restaurante.

"Seguramente (Vilaplana) conoce más de lo que cuenta --ha sentenciado--. Y espero que venga muy pronto a la comisión y dé explicaciones".

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha declarado en el Congreso que ya ha perdido la cuenta de las múltiples "versiones", "mentiras" y "contradicciones" de Mazón sobre lo que estaba haciendo el día de la dana mientras 229 "valencianos perdían la vida". "Lo que sí que ha habido es mentiras, acoso a las víctimas, insultos a las víctimas y un señor Mazón que ha hecho esa huida para adelante, sostenido por PP y Vox", ha zanjado.

