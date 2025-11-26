Espana agencias

PP y Vox no suscriben un escrito de condena del Senado a las "amenazas de muerte" a Sánchez

PP y Vox han tumbado este miércoles una declaración institucional promovida por el PSOE en el Senado para condenar las "amenazas de muerte" de "grupos neonazis" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vertidas durante la manifestación de Falange el 21 de noviembre que conmemoraba los 50 años de la muerte de Franco.

La marcha, que no fue autorizada por la Delegación del Gobierno pero sí por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), reunió a 700 personas que discurrieron desde la madrileña calle de Génova, en las inmediaciones de la sede del PP, hasta la calle de Ferraz, donde se encuentra la sede federal del PSOE, y que proclamaron cánticos como "Sánchez, tiro en la nuca" o el Cara al Sol.

En este contexto, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, anunció este martes la propuesta de una declaración institucional para condenar estas "amenazas" contra el jefe del Ejecutivo, así como los "ataques" a las sedes socialistas. El texto también rechazaba ataques contra activistas, periodistas, sindicatos o ciudadanos y enmarcaba estas acciones en una "campaña orquestada" con el fin de "atacar las bases de la convivencia democrática".

El documento también conminaba a las formaciones políticas a no emplear mensajes que promuevan el "odio" hacia los adversarios políticos e invitaba a trabajar conjuntamente para expulsar del debate político "el insulto" y el "odio".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, no figura la rúbrica ni del PP ni del Grupo Mixto, en el que se integra Vox. La declaración no ha salido adelante, puesto que para que fuera leída en la sesión plenaria se necesita la unanimidad.

Sí la han firmado, además del PSOE, los grupos parlamentarios Izquierdas para la Independencia, Plural, Vasco e Izquierda Confederal.

Fuentes del PP han explicado a Europa Press que no han llegado a tener acceso al texto, ya que lo "habitual" es que el grupo proponente vaya "pasando el escrito de menor a mayor". Al haber un "grupo minoritario que no firmó", esa declaración "no llegó al PP", han agregado.

EuropaPress

