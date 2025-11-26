Espana agencias

PP y Vox examinarán hoy a Sánchez y Bolaños tras la renuncia de García Ortiz y forzarán dos votaciones en el Congreso

Guardar

El PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para pedir cuentas al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su consiguiente dimisión, y, en el Pleno siguiente, forzarán sendas votaciones sobre este asunto.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras la condena de la semana pasada, el fiscal general presentó este lunes su dimisión y el Gobierno propondrá para sustituirle a Teresas Peramato.

Hace casi un año, el propio jefe del Ejecutivo negó credibilidad a la causa contra García Ortiz y se pregunto públicamente "¿quién va a pedir disculpas al fiscal general", y ahora Feijóo ha cogido ese guante para 'devolverle' el interrogante.

Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Política Institucional, Cuca Gamarra, pedirá que se pronuncia sobre si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia", también a propósito de la polémica de García Ortiz.

LA VERDAD SE HA ABIERTO PASO

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende que el ministro le confiese si cree que "la verdad se ha abierto paso" en el caso del fiscal general, cuya inocencia el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha defendido desde el inicio del procedimiento contra él. El pasado mes de enero, Bolaños usó la expresión "la verdad se abrirá paso" para defenderle.

También el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pedirá explicaciones a Bolaños en el Pleno del Congreso por esta cuestión, con una pregunta similar a la de Feijóo: ¿"Va a pedir el Gobierno expresamente perdón a los españoles?".

Pero, además de estas preguntas y de que otros diputados puedan referirse a la condena a García Ortiz en sus debates con el Gobierno, tanto el PP como Vox han decidido dedicar a este asunto las interpelaciones que defenderán este miércoles en la sesión de control.

Y DOS DEBATES

En concreto, el PP quiere que el Gobierno rinda cuentas "por el deterioro sin precedentes" al que, a su juicio, "ha sometido a las instituciones del Estado", en particular, a tras la sentencia condenatoria al máximo responsable del Ministerio Público. De su lado, Vox quiere que detalle las medidas que va a poner en marcha tras la decisión del Supremo.

Estas dos interpelaciones darán lugar a sendas mociones que se debatirán y votarán en la siguiente sesión plenaria, prevista para la segunda semana de diciembre, y en la que PP y Vox podrían proponer la reprobación de Bolaños.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo presenta este miércoles el último libro de Rajoy con sus mejores frases y reflexiones de su trayectoria política

Feijóo presenta este miércoles el

El PNV y Bildu reclamarán hoy en el Congreso la desclasificación del 'caso Zabalza', 40 años después

El PNV y Bildu reclamarán

El CGPJ dará hoy su 'placet' a Teresa Peramato para ejercer como fiscal general del Estado

El CGPJ dará hoy su

Moviment Feminista de Barcelona alerta de la "absoluta impunidad" de los agresores

Infobae

El Gobierno aprueba una contribución voluntaria de un millón de euros en apoyo a la estabilización de Somalia

El Gobierno aprueba una contribución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

Una pareja divorciada pide revisar la custodia, el uso de la vivienda y la manutención tras una denuncia archivada contra el padre: la Justicia concede custodia compartida y actualiza la pensión

El Congreso afrontará una situación insólita si Ábalos ingresa en prisión: mantendría el acta, pero no podría votar

“No sabemos qué va a pasar”: guardias civiles desalojados del cuartel de Torrelaguna denuncian una situación de “incertidumbre” al no tener alternativas de vivienda

Sumar se harta de los boicots del agitador Bertrand Ndongo e inicia los trámites en el Congreso para quitarle la acreditación: “Siempre lo hace con nosotras”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

Cambio de euro a dólar hoy 26 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Paloma Zabalgo, abogada: “Dejar en herencia la vivienda a todos los hijos es un error porque multiplica los conflictos y los desahucios entre hermanos”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”