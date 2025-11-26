PP-M asegura que en esta "emergencia nacional" el PP se entiende "más fácil con votantes de Vox que con sus dirigentes"

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado que en este momento de "emergencia nacional" en el que vive el país el PP se entiende mucho "más fácil con votantes de Vox que con sus dirigentes".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la vicealcaldesa ha indicado que "la prioridad total y absoluta en estos momentos, no sólo para los votantes de los dos partidos sino en general para los ciudadanos de este país, es salir de esta situación de "emergencia nacional".

"Es una situación de emergencia nacional porque tenemos un Gobierno del que estamos viendo cosas que pensábamos impensables, como que hay fiscales que delante del Tribunal Supremo jalean y llaman a que la gente se manifieste", ha señalado. Sanz ha instado a "acabar cuanto antes con esta etapa negra en la democracia española y ese ataque permanente a las instituciones".

La portavoz municipal ha defendido que el PP trabaja "para ser una alternativa" y liderar los cambios que cree necesarios con el próximo Gobierno porque "hay que derogar leyes, hay que modificar leyes, hay que regenerar institucionalmente este país, que está en una situación de emergencia nacional".

"Nosotros lo tenemos claro y creo que a veces incluso nos es más fácil entendernos con muchos votantes de Vox que con los propios dirigentes, que en estos momentos están en alguna deriva de tratar de sustituir al Partido Popular más que de sumar en esa posible necesidad que hubiera respecto a una alternativa del Gobierno de España", ha reflexionado.