PNV cree que Sánchez "está entrando en un callejón sin salida" y destaca que los plazos corren para cumplir el Estatuto

El presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Ansola, cree que el presidente Pedro Sánchez "está entrando en un callejón sin salida" porque ya no cuenta con el apoyo de Junts ni Podemos y los plazos corren para cumplir el Estatuto antes de fin de año como pactó con los jeltzales, sin que se hayan materializar las transferencias pendientes. "Si no se cumple, veremos en qué situación estamos y actuaremos en consecuencia", ha asegurado.

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ansola se ha referido a las declaraciones realizadas hace unos días por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en las que afirmó que, si fuera Sánchez, estaría pensando en cómo y cuándo convocar elecciones.

"No es que el PNV esté en clave de ningún adelanto electoral. Además, esa decisión le corresponde al presidente Sánchez. Lo que Aitor Esteban dice es que la situación no es nada fácil, y que si él estuviera en la piel del presidente español, se lo tendría que pensar. ¿Y por qué dice esto y lo pienso yo también? Es que ya no cuenta con el apoyo de Junts, ni con el de Podemos, nosotros estamos reivindicando un cumplimiento de un acuerdo escrito y firmado entre el PSOE y el PNV, que decía que para finales de este año tendríamos un nuevo Estatuto para el País Vasco", ha destacado.

Tras apuntar que el PNV y el Gobierno Vasco están "poniendo toda la carne en el asador para que se cumpla el Estatuto de Guernica", ha explicado que "los plazos avanzan y todavía no se ha llegado a ese cumplimiento". "Yo diría que el propio Pedro Sánchez está entrando en un callejón sin salida. A partir de ahí, él es quien tiene la potestad de convocar elecciones", ha remarcado.

El presidente de los jeltzales en Vizcaya ha subrayado que en este momento su partido no está en clave de pensar cómo va a actuar si los compromisos adquiridos entre Pedro Sánchez y el PNV "no se cumplen" porque están "trabajando para que se cumpla". "Si no se cumple, veremos en qué situación estamos y actuaremos en consecuencia", ha asegurado.

Iñigo Ansola ha reconocido que el actual contexto de investigaciones de supuestos casos de corrupción "es una situación malísima". "Para nosotros, los vascos y vascas, no queremos ese fango, no queremos esta situación. Siempre hemos dicho, de alguna manera, que estamos aislados de ese ruido, aunque nos afecta negativamente", ha señalado.

A su juicio, esto lleva a "que el Gobierno español no esté actuando como gobierno y no lleve a cabo medidas ya acordadas, independientemente de si cumple o no el Estatuto de Gernika", como en lo que se refiere a electrificación, medidas en materia de salud para poder tener más médicos, o la derogación de la Ley de Secretos Oficiales.

"Hay un montón de medidas que se deberían llevar a cabo y todavía no se ejecutan. Ese es el día a día. Un gobierno tiene que estar gobernando todos los días, actuando y tomando decisiones. Se echa de menos, y nosotros, como PNV, vamos a seguir insistiendo y reclamando que aquellas actuaciones que mejoren la calidad de la sociedad vasca se efectúen. Lo vamos a seguir insistiendo porque es nuestro quehacer y nuestra obligación", ha enfatizado.

