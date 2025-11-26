Espana agencias

Piden prisión provisional para el investigado por la muerte de la zapatera de Sabadell

Guardar

La acusación particular ha solicitado el ingreso en prisión provisional para el único investigado por la muerte violenta de una dependienta en la trastienda de una zapatería de Sabadell (Barcelona) el 28 de febrero de 2007, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

En una comparecencia este miércoles en el Juzgado de Instrucción 5 de Sabadell con motivo del traslado de la imputación a un Tribunal del Jurado, la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, ha defendido la necesidad de adoptar esta medida al apreciar riesgo de fuga.

También se han fijado los hechos punibles, que tanto la acusación particular como la Fiscalía han calificado como un posible delito de asesinato --por apreciar que hubo alevosía-- y han interesado que se practiquen una serie de testificales.

LOS INDICIOS

El caso se ha reabierto 18 años después del crimen tras hallarse trazas de hierro, cobalto y plomo en la ropa que llevaba la víctima el día de los hechos, según avanzó Catalunya Ràdio.

Fuentes cercanas al caso han explicado a Europa Press que los restos de estos metales, manipulados por soldadores y electricistas --la profesión del investigado--, fueron hallados en el hombro y en la espalda de la víctima, lo que es compatible con que el autor la agarrara por detrás.

Además, recuerdan que ese día el investigado había ido a hacer una reparación a la tienda y que posteriormente se marchó, pero que estas trazas, halladas gracias a nuevos medios tecnológicos que no estaban disponibles en el momento del crimen, apuntarían a un presunto regreso al lugar.

Esto se suma a otros indicios previos: el hallazgo de una huella del sospechoso en un ticket de compra localizado en el interior del monedero de la víctima y una manifestación espontánea durante el registro de su domicilio, en el que dijo saber que el arma homicida había sido un cúter, un detalle que no había trascendido, según las mismas fuentes.

Ahora será la jueza quien emita un auto motivado para resolver si envía o no a prisión preventiva al investigado, que no ha querido pronunciarse sobre esta petición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acusado de agresión sexual en Albacete afirma que la víctima tuvo la iniciativa y ella afirma que no era consciente

Acusado de agresión sexual en

Archivan la causa contra el hostelero de Vigo que echó a un grupo de israelíes, al no estar acreditado el delito de odio

Archivan la causa contra el

La AN plantea juzgar a una presunta organización criminal por fraude de 194 millones en IVA de hidrocarburos

La AN plantea juzgar a

Condenado a 32 años de prisión un hombre por asesinar a su esposa en presencia de su hijo en Móstoles (Madrid) en 2023

Condenado a 32 años de

El Senado empieza a tramitar una reforma del PP para endurecer el acceso a beneficios penitenciarios de terroristas

El Senado empieza a tramitar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tiroteo y persecución policial en

Tiroteo y persecución policial en Parla: hay cuatro heridos, dos de ellos policías

La Audiencia Nacional solicita al PSOE los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 y sus justificantes

Mazón publica un vídeo de despedida de las Cortes valencianas con una canción de Rosalía

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El CGPJ avala por unanimidad la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este jueves

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado: “Las mutuas no reconocen accidentes laborales que realmente lo son”

La plantilla de Iryo reclama un convenio colectivo en su segundo día de huelga y planea paros para el puente de la Constitución

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”