Mónica García dice que no teme que el juez envíe a Ábalos a prisión: "Si tiene que entrar, que entre"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho no temer que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pueda entrar en la cárcel este jueves tras su declaración ante el Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas en el marco del 'caso Koldo'.

En los pasillos del Congreso, García ha respondido así al ser preguntada sobre si teme que Ábalos pueda acabar entrando en prisión tras esa declaración ante el Alto Tribunal, sobre todo después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado para él 24 años de prisión.

La titular de Sanidad y dirigente de Más Madrid, uno de los partidos que conforman Sumar, ha negado tener miedo de que Ábalos pueda entrar en prisión. Es más, ha dicho que "si tiene que entrar, que entre".

