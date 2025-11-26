Espana agencias

Marlaska acuerda con Arabia Saudí "una hoja de ruta" para reforzar la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo saudí, Mohammed bin Nayef al Saud, han suscrito este miércoles en Riad una "hoja de ruta" para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La misma apunta a la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad organizada, el terrorismo y la radicalización violenta teniendo en cuenta el contexto de Gaza, la guerra de Ucrania y la evolución del Sahel o el Magreb.

Según ha informado Interior en una nota de prensa, el documento identifica también la cooperación en seguridad en grandes eventos deportivos y en espacios públicos, así como el control de fronteras o la ciberseguridad como ámbitos abiertos al "intercambio de experiencias y métodos de trabajo" entre fuerzas policiales de ambos países para "enriquecer sus prácticas operativas".

El ministro ha reconocido la "estrecha colaboración" ya existente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles y saudíes y ha destacado la "crucial importancia geoestratégica para los dos países en el contexto internacional actual, con la situación en Gaza, la guerra de Ucrania y la evolución del Sahel y el Magreb en primer término".

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, ambos ministros han coincidido en la importancia de mantener "canales fluidos de coordinación" para intercambiar información operativa y en impulsar iniciativas para favorecer la detección temprana de mensajes que promuevan la radicalización y campañas desinformativas.

CENTRO REGIONAL DE INTERPOL PARA ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

Durante la reunión en Riad, España y Arabia Saudí se han comprometido a fortalecer los mecanismos de cooperación en policía judicial para combatir el crimen organizado.

En este sentido, Grande-Marlaska ha elogiado la aprobación saudí, el pasado mes de enero, del establecimiento de un centro regional de Interpol para Oriente Medio y el norte de África, "una iniciativa que facilitará la cooperación policial internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional en la región".

Los dos titulares de Interior promoverán la colaboración entre los centros dedicados a la formación de las fuerzas y cuerpos policiales. Con ese objetivo, el ministro visitará este jueves la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad (NAUSS), "un referente" en la formación y la investigación en materia de seguridad, según ha subrayado Grande-Marlaska, que ha destacado su papel "clave" en la construcción de un espacio árabe "seguro y estable".

La delegación española, que está integrada también por la directora general de Relacionales Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, se desplazará este jueves hasta el Centro Nacional de Operaciones de Seguridad, antes de volar de regreso a Madrid.

