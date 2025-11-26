Espana agencias

Maíllo (IU) insiste en que si no logran un candidato de consenso en Sumar para generales tendrán que celebrar primarias

Guardar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que la coalición de izquierdas Sumar tendrá que celebrar primarias para elegir el candidato a las elecciones generales si no logran encontrar a la persona adecuada mediante un debate democrático.

Así lo ha afirmado, durante una entrevista en 'Despierta Andalucía' de Canal Sur, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado si cree que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz debe dar un paso a un lado como candidata de Sumar. En su opinión, esta decisión la debe adoptar ella.

El también candidato a presidir la Junta de Andalucía tras el acuerdo de IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, se ha mostrado convencido de que el proceso del "ciclo nuevo se va a acelerar a partir de enero en el espacio político" que ellos tienen.

Por ello, considera que en España tienen que "buscar a la persona que mejor" referencia a este espacio político y eso, ha señalado, "será producto de un debate democrático". Pero ha precisado que si no hay consenso tiene que haber primarias.

De momento, ha explicado que están "satisfechos" de cómo va avanzando la negociación entre los partidos políticos que están negocian y "cada cosa tiene su ritmo". A este respecto ha señalado que han "resuelto muy bien" en Extremadura con la propuesta política que va a salir de Unidos por Extremadura.

Y considera que también lo han resuelto "muy bien" en Andalucía con "esta sorpresa" del acuerdo entre Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, de la que se siente "muy satisfecho". Ha dicho tener "un sentimiento" de que este es su papel por que le apasiona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El BNG no asistirá al pleno de Congreso y Senado con el presidente alemán, al que acusa de apoyar el genocidio en Gaza

El BNG no asistirá al

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

Cerdán aporta un informe al

Perú exige que se impongan sanciones penales a farmacéuticas acusadas de formar un cartel

Infobae

El gigante hongkonés CK Hutchison amplía su terminal clave del Pacífico mexicano

Infobae

El partido gobernante surcoreano presenta ley para activar la rebaja arancelaria de EE.UU.

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía pone en marcha

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”