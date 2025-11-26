Los técnicos de Hacienda exigen mejoras laborales con una huelga este miércoles

Madrid, 26 nov (EFECOM).- Más de 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda están convocados a una huelga este miércoles para exigir mejoras laborales, una protesta que se completará con una manifestación en Madrid.

La asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) espera que más de 1.500 trabajadores se sumen a la manifestación, que terminará ante la sede del Ministerio de Hacienda para pedir que se facilite la progresión profesional y la movilidad del colectivo.

Con esta huelga, la primera desde 2008, los técnicos reclaman un nuevo acuerdo de carrera profesional que evite la pérdida de recursos que, a su juicio, se está produciendo en la actualidad y que se ha traducido en un desplome de las denuncias por delitos fiscales.

A esto añaden un "problema de movilidad", ya que los destinos se ofrecen antes a quienes ascienden por promoción interna, lo que está dificultando a unos 1.200 técnicos trasladarse al lugar donde tienen sus relaciones familiares y afectivas y, en consecuencia, provocando desmotivación en las plantillas y dejando vacantes sin cubrir.

Gestha también pide una reorganización que impulse estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto, lo que pasaría por reconocer la "compleja" labor de los técnicos, su responsabilidad y sus funciones superiores. EFECOM