Espana agencias

La Bolsa española abre con un alza del 0,34 % y roza los 16.200 puntos

Madrid, 26 nov (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,34 % y roza los 16.200 puntos, mientras el mercado sigue descontando que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajará los tipos de interés en diciembre.

A la espera de que hoy la Fed publique su Libro Beige sobre las condiciones económicas en el país, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 16.195,1 puntos tras avanzar ese 0,34 %. Las ganancias del año son del 39,69 %.

En la jornada de hoy, también se conocerán en Estados Unidos las peticiones semanales de desempleo, mientras que en el Reino Unido se presenta el presupuesto para 2026, que podría incluir subidas de impuestos. EFE

