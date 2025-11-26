La Bolsa de Shanghái cae un 0,15 %, mientras Shenzhen gana un 1,02 %

Pekín, 26 nov (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió hoy 5,84 puntos (-0,15 %) hasta finalizar en los 3.864,18 enteros.

Por su parte, el parqué de Shenzhen ganó 130,52 puntos (+1,02 %) y finalizó con 12,907.83. EFECOM