La Bolsa de Shanghái cae un 0,15 %, mientras Shenzhen gana un 1,02 %

Pekín, 26 nov (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió hoy 5,84 puntos (-0,15 %) hasta finalizar en los 3.864,18 enteros.
Por su parte, el parqué de Shenzhen ganó 130,52 puntos (+1,02 %) y finalizó con 12,907.83. EFECOM
