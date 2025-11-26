Espana agencias

La Audiencia de Pontevedra absuelve a dos acusados de agredir sexualmente a dos menores que se marcharon de un centro

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decretado la absolución de dos hombres, que estaban acusados de la comisión de delitos de violación y agresión sexual a dos menores que en el momento de los hechos residían en un centro de menores, al que "no regresaron cuando estaba pautado".

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras la práctica de las pruebas el tribunal concluye que "no se acreditó más allá de toda duda razonable la versión de los hechos presentada por las acusaciones".

En la sentencia, explica que las declaraciones de las denunciantes fueron "confusas", a lo que añade que no se encontraron pruebas que corroboraran la existencia de coacción o violencia por parte de los acusados.

Los magistrados también señalan en el fallo que los testimonios de terceros indicaron que las menores habían acudido "voluntariamente" a la vivienda de los acusados y que no había indicios de que se hubiera cometido delito alguno.

"No se puede dar en absoluto por probado el manifestado por las dos menores. Lejos de eso, lo que se infiere claramente es que acudieron voluntariamente con los dos acusados, durmieron en la casa con ellos y marcharon cuando quisieron, siendo que los dos acusados no realizaron acto ninguno de coacción e incluso manifestaron, ellos o las personas que los acompañaban, actos dirigidos a preocuparse por el estado de ellas una vez supieron que eran menores", indica el fallo.

Contra la sentencia, que no es firme, cabe presentar recurso ante el TSXG.

