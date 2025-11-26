James Bilefield sustituirá a Richard Solomons en febrero al frente de HBX Group

Madrid, 26 nov (EFECOM).- El Grupo HBX, antes Hotelbeds, propondrá a la junta general de accionistas del próximo mes de febrero el nombramiento de James Bilefield como presidente y consejero no ejecutivo en sustitución de Richard Solomons.

Solomons, que ha sido presidente del Grupo desde 2021 y antes estuvo al frente del Comité Asesor, se retirará del consejo tras la Junta, después de encabezar un "exhaustivo" proceso de transición, explica HBX en un comunicado enviado a la CNMV española.

Bilefield es actualmente el presidente no ejecutivo de la consultora SThree, puesto que ocupa desde 2017, y antes desempeñó otros cargos ejecutivos vinculados a la tecnología y transformación empresarial en diversos sectores.

Entre ellos, dirigió la transformación digital de Condé Nast International, formó parte del equipo fundador de Skype y desempeñó funciones de alta dirección en Yahoo! durante su fase de crecimiento, entre otros puestos. EFECOM