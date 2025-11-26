Espana agencias

Francia denunciará a AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

París, 26 nov (EFECOM).- El Gobierno francés ha anunciado este miércoles que va a denunciar ante la Justicia a las plataformas de venta en línea AliExpress y Joom, como ya lo hizo con Shein, por comercializar muñecas sexuales con apariencia infantil.

El ministro del Comercio y las Pymes, Serge Papin, ha dicho en una entrevista al canal TF1 que se va a formalizar una demanda contra AliExpress y Joom porque "también venden muñecas pedopornográficas".

"Es una lucha que pretende proteger a los consumidores, a los niños, a los adolescentes, a nuestra industria, a nuestros comerciantes", ha justificado Papin.

"Hay que acabar con el lejano oeste digital", ha defendido, ya que este tipo de problemas no sólo afecta a Shein, que ha cerrado su plataforma de vendedores externos en Francia.

El Tribunal Judicial de París examina precisamente este miércoles el procedimiento lanzado contra Shein por el Gobierno francés por comercializar muñecas sexuales con forma de niñas, armas y otros productos ilegales.

El Ejecutivo ha anticipado que va a solicitar la suspensión de esa plataforma china durante tres meses.

Según Papin, el Gobierno francés quiere que Shein pruebe que lo que vende respeta el "código de consumo" del país.

En su opinión, esta cuestión debe estar regulada por la legislación europea y ha abogado por "introducir una dosis de proteccionismo" porque después de las medidas en esa línea que han tomado Estados Unidos y China "no vamos a ser los únicos en no protegernos".

Papin ha recordado que hay unanimidad en la posición de las federaciones de comerciantes franceses, que, "por primera vez", han decidido denunciar ante la Justicia a Shein.

"No es normal -ha alertado- que se pongan en el mercado productos que no cumplen con nuestras reglas".

El pasado día 5, el Gobierno francés amenazó con suspender la actividad de Shein en Francia al comprobar que en su oferta en línea comercializaba muñecas sexuales con aspecto de niñas, armas y otra serie de productos ilegales.

Para evitar ese cierre en Francia, Shein decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no sea ropa, además de retirar los productos incriminados.

Las autoridades renunciaron entonces al cierre, pero mantuvieron el procedimiento judicial contra la compañía china.

En paralelo a esa acción ante la Justicia, hay otra ante los servicios antifraude y París ha pedido a la Comisión Europea que intervenga porque, en palabras del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, infringe las reglas europeas. EFECOM

EFE

