Feijóo dice que "cualquier Gobierno decente caería" tras confirmar Ábalos que Sánchez "negoció con un terrorista"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la Audiencia Nacional esté "investigando" los pagos en metálico del PSOE y ha añadido que el exministro José Luis Ábalos ha confirmado una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "un terrorista", en alusión al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. A su entender, son hechos que harían caer a "cualquier Gobierno decente".

"Hoy es un día más con el que cualquier Gobierno decente caería. Pero España no tiene un gobierno decente", ha declarado Feijóo en la presentación del nuevo libro del expresidente Mariano Rajoy 'El arte de gobernar' (Almuzara) con sus mejores frases y reflexiones tras su dilatada trayectoria política.

Feijóo ha señalado que en la "víspera" en la que Ábalos, la persona que presentó la moción de censura en 2018, pueda "entrar en prisión", ha "confirmado que aquella moción del año 2018 "la negociaron Sánchez y Cerdán en un caserío con un terrorista".

El presidente del PP ha recalcado que ya saben que esa moción de censura fue el "instrumento" con el que unos días después "empezó a factura una trama corrupta" en la que estaban "involucrados" los que la promovieron a finales de mayo de 2018.

"NO ES UN BUEN DÍA PARA SER DIRIGENTE DEL PSOE"

Feijóo ha recalcado que, "por si fuera poco", hoy también saben que la Audiencia Nacional "está investigando la financiación" del PSOE" al reclamar los pagos en metálico que recibieron dirigentes de ese partido.

"Por tanto, el Tribunal Supremo cerca a tres de los cuatro pasajeros del coche de las primarias y quien sabe si cercará al cuarto, es decir, al 'uno'". No es un buen día para ser un dirigente del PSOE ni para ser político", ha manifestado Feijóo.

