El PSOE mantiene la "sospecha" sobre la sentencia a García Ortiz y pide explicaciones a tres jueces que le condenaron

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reclamado este miércoles que mantiene la "sospecha" sobre la sentencia el aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha pedido explicaciones a tres de los jueces que le condenaron a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

Así ha respondido en los pasillos de la Cámara Baja a una información de 'elDiario.es', que sostiene que participaron tres de los siete magistrados que firmaron el fallo participaron en un curso remunerado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) --que ejerció la acusación popular en el caso-- un día después de finalizar el juicio.

"Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas lo que se necesita es una explicación y espero que estos tres magistrados nos expliquen por qué", ha señalado López, quien ha añadido que, en caso contrario, seguirán manteniendo "la sospecha también sobre una sentencia".

Preguntado sobre si acudiría a una manifestación contra el Tribunal Supremo por este fallo, como apuntó este martes la vicepresidenta Yolanda Díaz, el dirigente socialista ha respondido que las sentencias "las acatan aunque no las compartan" y que esta "le parecía una vergüenza" y "lo mantiene".

