El PSOE informará a la Audiencia de los pagos a Ábalos y Koldo y apunta a posibles delitos "contra el partido"

El PSOE ha asegurado este miércoles que seguirá colaborando con la Justicia después de que el juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional les haya reclamado los pagos en efectivo realizados al exministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García, aunque subrayan que el partido no está siendo investigado en esta causa y en todo caso podría haber sido perjudicado.

"El fiscal en su escrito habla de un posible ilícito penal 'desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido", subrayan desde Ferraz en un comunicado, emitido minutos después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno reclamase los pagos en efectivo realizados por el PSOE al exministro y exsecretario de Organización y su exasesor entre los años 2017 y 2024 así como los justificantes de los mismos.

COLABORACIÓN "TOTAL" CON LA JUSTICIA

"Desde el PSOE aclaramos que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la Justicia, es total. Aportaremos al Juzgado la documentación solicitada, colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora", aseguran.

Tal y como han venido defendiendo hasta el momento, afirman que todo el dinero en efectivo abonado por el PSOE tiene una "trazabilidad cierta y legal" que no contiene "descuadres o liquidaciones no anotadas".

Así mismo aseguran que sus cuentas son "transparentes, legales y están fiscalizadas" tanto por el Tribunal de Cuentas como por varias auditorías privadas. Finalmente aseguran que han actuado con "firmeza y contundencia frente a cualquier indicio de corrupción o comportamiento indebido".

Estas diligencias forman parte de una causa separada abierta por el juez Moreno para investigar los pagos en metálico realizados al exministro Ábalos y su entonces ayudante, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

