El PP llama "déspota" a Sánchez por gobernar sin el Parlamento y querer suplantar a jueces y encima ir de "víctima"

El PP ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proyecta "vanidad y egocentrismo" internacionalmente y le ha tachado además de "déspota" por intentar "arrinconar" a la mitad del país, por intentar gobernar "sin el Parlamento" y por tratar de "suplantar" al Poder Judicial y presentarse ante los españoles "como una víctima".

De esta forma ha cargado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en su pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que ésta presumiera de que Sánchez proyecta "una gran imagen" del país en la esfera internacional, una de las cuestiones que, ha dicho, "más le molesta al PP".

Y, como ejemplo de esta afirmación, ha leído algunos titulares de la prensa internacional que hablan de que España es el país que más va a crecer de las cinco grandes economías de la UE, según el FMI, que más empleo crea en la UE, que cerrará este año con un déficit inferior al de Alemania y que ha reducido la temporalidad gracias a la reforma laboral.

ESPAÑA, REFERENTE EN EL MUNDO

Pero también es el país que lidera la excepción ibérica para limitar los precios de la energía, el que lideró el reconocimiento internacional del Estado palestino, un referente en la ampliación de derechos, de libertades, del matrimonio igualitario y el que amplía los permisos por nacimiento.

En su turno, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja ha comenzado preguntando a la vicepresidenta primera cuánto hace que no va al supermercado y hace cuánto que no busca un piso de alquiler para recriminarle que en el Gobierno sigan diciendo eso de que en España "se vive bien" y de que "va como un tiro".

"Ustedes están empobreciendo a los trabajadores y endeudando a España y están robándole el futuro a los jóvenes, que no quieren vivir del Estado, como propone la señora (Yolanda) Díaz, sino vivir de ellos y que su esfuerzo merezca la pena", ha manifestado.

Y frente a los titulares leídos por la ministra, Muñoz ha dicho que España es "el segundo país de la UE con más pobreza infantil" y que este mismo lunes Bruselas alertó de que España es uno de los dos países de la Unión que no tienen Presupuestos, un déficit del que ha acusado directamente a Montero.

Por tanto, Muñoz ha resumido que "la única imagen" que proyecta Sánchez en el exterior es "vanidad y egocentrismo" porque "sólo un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, que intenta gobernar sin el Parlamento y que intenta suplantar al Poder Judicial tiene la desvergüenza de presentar a los españoles como una víctima. "Ese es Pedro Sánchez, señora Montero", ha insistido.

EL PP, A MONTERO: "USTEDES SON LOS ULTRAS"

Y ha concluido animándole a la ministra que dejen de practicar "el principio de transposición", esto es, "de proyectar sobre los demás lo que uno mismo ejerce": "Ustedes son la barbarie. Ustedes son los ultras, señora Montero. Se ríe, no conoce su país. ¡Qué vergüenza!".

La ministra de Hacienda le ha replicado a Muñoz que sólo hay que escucharla para ver "el discurso de odio" que proyecta respecto a este Gobierno y respecto al presidente Sánchez, "dirigiéndose en un tono, desde luego, nada adecuado para esta Cámara".

Y, a renglón seguido, Montero le ha enumerado la imagen que el PP proyectaba de España cuando gobernaron. "¿Se acuerdan de la foto de los Azores del señor Aznar fumándose un puro con los pies en lo alto de la mesa? ¿Se acuerdan de la foto del señor Rajoy? No, porque el señor Rajoy no estaba, desapareció de la esfera internacional. ¿Se acuerdan de la foto del señor Rato entrando en la cárcel? ¿Se acuerdan de los laudos de los procesos de las renovables? ¿Se acuerdan de toda la imagen que se proyectó durante la gestión del procés?"