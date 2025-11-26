Espana agencias

El PP llama "déspota" a Sánchez por gobernar sin el Parlamento y querer suplantar a jueces y encima ir de "víctima"

Guardar

El PP ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proyecta "vanidad y egocentrismo" internacionalmente y le ha tachado además de "déspota" por intentar "arrinconar" a la mitad del país, por intentar gobernar "sin el Parlamento" y por tratar de "suplantar" al Poder Judicial y presentarse ante los españoles "como una víctima".

De esta forma ha cargado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en su pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que ésta presumiera de que Sánchez proyecta "una gran imagen" del país en la esfera internacional, una de las cuestiones que, ha dicho, "más le molesta al PP".

Y, como ejemplo de esta afirmación, ha leído algunos titulares de la prensa internacional que hablan de que España es el país que más va a crecer de las cinco grandes economías de la UE, según el FMI, que más empleo crea en la UE, que cerrará este año con un déficit inferior al de Alemania y que ha reducido la temporalidad gracias a la reforma laboral.

ESPAÑA, REFERENTE EN EL MUNDO

Pero también es el país que lidera la excepción ibérica para limitar los precios de la energía, el que lideró el reconocimiento internacional del Estado palestino, un referente en la ampliación de derechos, de libertades, del matrimonio igualitario y el que amplía los permisos por nacimiento.

En su turno, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja ha comenzado preguntando a la vicepresidenta primera cuánto hace que no va al supermercado y hace cuánto que no busca un piso de alquiler para recriminarle que en el Gobierno sigan diciendo eso de que en España "se vive bien" y de que "va como un tiro".

"Ustedes están empobreciendo a los trabajadores y endeudando a España y están robándole el futuro a los jóvenes, que no quieren vivir del Estado, como propone la señora (Yolanda) Díaz, sino vivir de ellos y que su esfuerzo merezca la pena", ha manifestado.

Y frente a los titulares leídos por la ministra, Muñoz ha dicho que España es "el segundo país de la UE con más pobreza infantil" y que este mismo lunes Bruselas alertó de que España es uno de los dos países de la Unión que no tienen Presupuestos, un déficit del que ha acusado directamente a Montero.

Por tanto, Muñoz ha resumido que "la única imagen" que proyecta Sánchez en el exterior es "vanidad y egocentrismo" porque "sólo un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, que intenta gobernar sin el Parlamento y que intenta suplantar al Poder Judicial tiene la desvergüenza de presentar a los españoles como una víctima. "Ese es Pedro Sánchez, señora Montero", ha insistido.

EL PP, A MONTERO: "USTEDES SON LOS ULTRAS"

Y ha concluido animándole a la ministra que dejen de practicar "el principio de transposición", esto es, "de proyectar sobre los demás lo que uno mismo ejerce": "Ustedes son la barbarie. Ustedes son los ultras, señora Montero. Se ríe, no conoce su país. ¡Qué vergüenza!".

La ministra de Hacienda le ha replicado a Muñoz que sólo hay que escucharla para ver "el discurso de odio" que proyecta respecto a este Gobierno y respecto al presidente Sánchez, "dirigiéndose en un tono, desde luego, nada adecuado para esta Cámara".

Y, a renglón seguido, Montero le ha enumerado la imagen que el PP proyectaba de España cuando gobernaron. "¿Se acuerdan de la foto de los Azores del señor Aznar fumándose un puro con los pies en lo alto de la mesa? ¿Se acuerdan de la foto del señor Rajoy? No, porque el señor Rajoy no estaba, desapareció de la esfera internacional. ¿Se acuerdan de la foto del señor Rato entrando en la cárcel? ¿Se acuerdan de los laudos de los procesos de las renovables? ¿Se acuerdan de toda la imagen que se proyectó durante la gestión del procés?"

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuenca dice que Mazón sabía a las 17 horas del 29O que la situación en Utiel se complicaba: "Se lo dije por WhatsApp"

Cuenca dice que Mazón sabía

Más Madrid afirma que se "remangará" para lo que "necesite España" en 2027 como hicieran el 23J: "Seremos generosos"

Más Madrid afirma que se

Bolaños y el PP se cruzan reproches de "canibalismo político" y "chupar banquillo" por la condena al fiscal general

Bolaños y el PP se

PNV cree que Sánchez "está entrando en un callejón sin salida" y destaca que los plazos corren para cumplir el Estatuto

PNV cree que Sánchez "está

Ciudadanos, acusación popular, pide a la jueza de la dana que vuelva a citar a la periodista que comió con Mazón el 29O

Ciudadanos, acusación popular, pide a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El jefe de Gabinete de

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

ECONOMÍA

Esta es la sanción “más

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Resultados ganadores del Super Once del 26 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”