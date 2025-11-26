Espana agencias

El partido gobernante surcoreano presenta ley para activar la rebaja arancelaria de EE.UU.

Guardar

Seúl, 26 nov (EFECOM).- El partido gobernante de Corea del Sur presentó este miércoles un proyecto de ley para respaldar el compromiso de inversión de Seúl a Washington y así conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses, como parte de los acuerdos establecidos durante la cumbre de los mandatarios de ambos países el mes pasado.

Bajo el proyecto de ley se establecería un fondo especial para financiar la inversión comprometida de 350.000 millones de dólares (unos 302.193 millones de euros) a EE.UU., a cambio de que Washington reduzca del 25 % al 15 % los aranceles sobre el sector de vehículos y sus partes, entre otros.

De la cifra total, 150.000 millones de dólares (129.511 millones de euros) irán a parar al sector naval estadounidense, mientras que los 200.000 millones restantes (172.682 millones de euros) serán invertidos, en pagos anuales de un máximo de 20.000 millones de dólares en efectivo (17.268 millones de euros), en diversos sectores estratégicos del país norteamericano.

Pese a que la propuesta legislativa todavía será revisada por el Parlamento, con su mera presentación se aplica la reducción arancelaria de manera retroactiva al 1 de noviembre, en línea con el memorando de entendimiento (MOU) bilateral firmado a mediados de este mes.

El Ministerio de Comercio surcoreano envió una carta al secretario de Comercio de EE.UU. para informar de que la propuesta del proyecto de ley para implementar el MOU se ha presentado ya ante la Asamblea Nacional y pedir que, en consecuencia, se active la reducción retroactiva de los aranceles. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Maíllo (IU) insiste en que si no logran un candidato de consenso en Sumar para generales tendrán que celebrar primarias

Maíllo (IU) insiste en que

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

Cerdán aporta un informe al

Perú exige que se impongan sanciones penales a farmacéuticas acusadas de formar un cartel

Infobae

El gigante hongkonés CK Hutchison amplía su terminal clave del Pacífico mexicano

Infobae

El Nikkei sube un 2 % al descanso por renovadas expectativas de recorte de tipos de la Fed

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a cárcel dos ex

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”