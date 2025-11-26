El Nikkei sube un 1,85 % entre las expectativas de un próximo recorte de tipos de la Fed

Tokio, 26 nov (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,85 % este miércoles, en medio de las renovadas expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de diciembre tras la publicación de unos indicadores económicos más débiles de lo esperado en Estados Unidos.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió 899,55 puntos, hasta 49.559,07 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 1,96 % o 64,61 puntos, hasta situarse en 3.355,50 unidades.

El parqué tokiota abrió con fuerza, siguiendo las ganancias en Wall Street, después de que la publicación de unos datos económicos por debajo de lo esperado en la primera economía mundial, entre ellos los de ventas minoristas, alimentaran la especulación de un pronto recorte de tipos del banco central del país norteamericano.

El Nikkei llegó a subir hasta un 2,24 % antes de recortar ganancias conforme el selectivo se acercaba a la barrera de las 50.000 unidades, para evitar un sobrecalentamiento.

También contribuyó notablemente al avance en la plaza nipona la subida de pesos pesados del mercado local, entre ellos el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, que fue la segunda empresa más negociada del día y cerró un 5,65 % al alza.

La multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony avanzó un 3,12 % tras anunciar los términos finales de los derechos de adquisición de acciones para otorgar opciones sobre acciones, vinculada a la emisión de derechos orientada a directivos y empleados de la firma, anunciada a finales del pasado octubre.

Entre otras firmas que anotaron ganancias estuvieron la empresa de electrónica Fujikura, que subió un 3,76 %; el fabricante de vehículos Toyota, que avanzó un 2,07 %; y la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo, que sumó un 0,87 %.

En la sección principal, 1.422 empresas subieron frente a 157 que bajaron, mientras que 33 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación de la jornada ascendió a 6,1 billones de yenes (unos 33.700 millones de euros). EFECOM