El Kospi surcoreano sube un 2,67 % entre más señales de próxima rebaja de tipos de la Fed

Seúl, 26 nov (EFECOM).- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 2,67 % este miércoles, tras la publicación de datos económicos peores a lo esperado en Estados Unidos que alimentan las expectativas de un recorte del tipo de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) el próximo mes.

El Kospi se elevó 103,09 puntos, hasta los 3.960,87 enteros. Se negociaron 15,6 billones de wones (10.600 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se incrementó un 2,49 %, o 21,29 puntos, hasta 877,32 unidades.

La subida del parqué surcoreano siguió la tendencia tras el avance de Wall Street, después de que varios indicadores económicos más débiles de lo previsto en la mayor economía del mundo, incluidas las ventas minoristas, intensificaran las expectativas de que la Fed podría recortar sus tasas de interés en la sesión de diciembre.

En el sector de chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, saltó un 3,52 %, y su principal competidor, SK Hynix, un 0,96 %. Por su parte, el fabricante de equipos para chips Hanmi Semiconductor creció un considerable 6,99 %.

En el sector automovilístico, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, y su empresa hermana Kia crecieron un 1,55 % y un 1,80 %, respectivamente.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se incrementó un 1,48 % y Celltrion, un 2,68 %.

En el sector energético, Doosan Enerbility ganó un 5,71 % y la eléctrica estatal KEPCO se incrementó un 2,52 %.

En el sector de construcción naval, el astillero HD Hyundai Heavy subió un 1,09 % y Hanwha Ocean un 0,80 %.

En el sector químico, LG Chem y Lotte Chemical registraron crecimientos del 9,37 % y 1,48 %, respectivamente.

Kakao, el operador del principal servicio de mensajería en línea del país, saltó un 5,17 %, y la tecnológica Naver, un 4,15 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se revalorizó un 5,32 %, mientras que la siderúrgica POSCO Holdings hizo lo propio con un alza del 5,48 %.

La financiera KB Financial Group también subió, un 2,47 %.

El won se apreció frente al dólar, que se cambiaba al cierre a 1.465,60 unidades, 6,80 wones menos que en la sesión previa. EFECOM