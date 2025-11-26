Espana agencias

El BNG no asistirá al pleno de Congreso y Senado con el presidente alemán, al que acusa de apoyar el genocidio en Gaza

Guardar

El BNG, que cuenta con un diputado en el Congreso y una senadora, ha anunciado que no asistirá este miércoles a la sesión parlamentaria de las Cortes Generales con el presidente alemán, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, al que acusa de respaldar el "genocidio" israelí en Gaza.

La formación nacionalista gallega sostiene que el presidente alemán mantiene una postura "favorable a las políticas de exterminio y genocidio llevadas a cabo por el Estado de Israel" y recuerda que Steinmeier visitó al premier israelí Benjamin Netanyahu en mayo de 2025 para expresarle su apoyo "en uno de los momentos más duros de la masacre israelí en Gaza".

"El Gobierno de España no puede ni debe blanquear a dirigentes que respaldan el genocidio contra el pueblo palestino", sostienen, subrayando que Steinmeier representa además el giro militarista de la Unión Europea con la recuperación del servicio militar y el aumento del gasto en Defensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maíllo (IU) insiste en que si no logran un candidato de consenso en Sumar para generales tendrán que celebrar primarias

Maíllo (IU) insiste en que

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

Cerdán aporta un informe al

Perú exige que se impongan sanciones penales a farmacéuticas acusadas de formar un cartel

Infobae

El gigante hongkonés CK Hutchison amplía su terminal clave del Pacífico mexicano

Infobae

El partido gobernante surcoreano presenta ley para activar la rebaja arancelaria de EE.UU.

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a cárcel dos ex

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”